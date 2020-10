Člověk skoro bez politických zkušeností. Ten má zastávat druhý nejvyšší post ve vedení kraje. Podnikatele s kamerovými bezpečnostními systémy Mariana Čapka (ANO) z Varnsdorfu mají místní spojeného nanejvýš s kauzou radary. Jinak je i pro ně velkou neznámou. Čapek má na kraji řešit i evropské projekty, to je velká porce. Do regionu totiž díky nim může z Bruselu v příštích letech přitéct spousta peněz na transformaci „špinavé“ ekonomiky spojené se spalováním uhlí. Čapek ale prý potřebné zkušenosti získal v podnikání. Navíc velkou podporu má u budoucího hejtmana.

Čapek se do Varnsdorfu s rodinou vrátil před šesti lety po dlouhé době strávené podnikáním v Praze. Jestli si ho místní s něčím spojují, pak s radarovou kauzou. Na rozdíl od bývalého starosty a místostarosty ale Čapka kvůli radarům trestně nestíhají. Varnsdorfské opozici i tak vadí, že seděl v radě, která trvala na pochybném měření rychlosti. Usnesení městské rady, na jehož základě si město pronajalo od společnosti Water Solar Technology radary, označil jako nezákonné ústecký krajský soud. Nezákonný byl podle něj i způsob měření, kdy na něm formou provize vydělávala soukromá firma.

Čapek však namítá, že zastupitelem byl od listopadu 2018 a počátek kauzy sahá do roku 2016-17. Nejprve měl jako čerstvý zastupitel hlasovat pro proplacení faktury za měření. Podruhé jako radní spolurozhodoval o uzavření třetí smlouvy na měření. „Byla řádně vysoutěžena, zkontrolována právníkem a doplněna o podmínky zvýhodňující pozici města. Z mého pohledu a znalostí v daném čase to bylo v pořádku,“ říká dnes Čapek.

Lidé z varnsdorfské opozice si nevzpomínají na žádnou Čapkovu práci pro město podobnou té, kterou má mít v agendě na hejtmanství. Sám Čapek mluví o tom, že díky zkušenostem z podnikání mohl pomáhat při tvorbě a řízení projektů. „Velkým přínosem ve funkci byl i můj všeobecný přehled v právu a ekonomice. Vzhledem k tomu, že mám široké technické znalosti z oboru elektro a stavařiny, zapojoval jsem se i v této oblasti,“ vypočítává Čapek. Zajímají ho i nové technologie včetně výroby vodíku či využití energetického potenciálu odpadů. To se mu může hodit při řízení transformace regionu na bezuhlíkovou ekonomiku. Čapek má velkou podporu budoucího hejtmana. „Vybral jsem si ho i proto, že není nikde vázaný. Příprava a realizace projektů vyžaduje člověka, který se tomu bude věnovat naplno,“ vysvětluje Jan Schiller, proč dostal Čapek přednost před jinými jmény na krajské kandidátce ANO s více politickými zkušenostmi, kteří jsou ale „zaháčkovaní“ na radnicích. „Se mnou v ANO už spolupracuje hodně dlouho. Absolutně mu věřím,“ dodává Schiller.

Klíčová témata hejtmanovi

Čapkovi neuniklo, že stávající první náměstek na kraji Martin Klika ve funkci leckdy zastiňoval hejtmana. Měl důležitou agendu (např. finance), musel odrážet i nepříjemné otázky novinářů za celou radu. „Zdálo se mi to nešťastné,“ hodnotí Čapek. Podle jeho představy má ale mít podobné věci na „hrbu“ především hejtman.

„Samozřejmě je to veliká odpovědnost, které jsem si vědom,“ říká nakonec ke své budoucí roli. „Udělám vše pro to, abych uspěl,“ slibuje.

Raketový start měl Čapek ostatně i v komunální politice. Nesouhlasné reakce některých zastupitelů, že se v roce 2018 stal rovnou radním bez jakýchkoli politických zkušeností, si ještě dnes vybavuje varnsdorfský starosta Roland Solloch.

Čapka do ANO přivedla vlastními slovy jasná vize Andreje Babiše, kam a jak směřovat zemi. Babiše hodnotí jako nejúspěšnějšího porevolučního českého premiéra, k jeho kauzám se staví rezervovaně. „Každý úspěšný člověk má mnoho nepřátel a v politice to platí dvojnásob. Údajné angažmá v StB? Nevím, jak to tenkrát před léty chodilo, byl jsem dítě školou povinné a popravdě mě to ani nezajímá,“ komentuje Čapek s tím, že by se Češi už měli oprostit od minulosti a řešit spíš budoucnost.