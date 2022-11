Sedmašedesátiletá Mirka seděla na 1. náměstí v Mostě ve vyhřívaném altánu chráněném před zimou průhlednou folií, poslouchala Karla Gotta z amplionu a pozorovala první skupinky, které přicházely na právě otevřený Vánoční trh. „Cítím se dobře, uvolněně. Prostě odpočíváme,“ usmívala se seniorka a mrkla na starší kamarádku, která si hověla vedle ní s holí položenou na lavičce.

„V Mostě žiju dlouho a Vánoční trh patří k mému životu. Strašně moc jsem se na něj těšila,“ svěřila se 83letá Jarka, rodačka ze Souše. Prý se nemohla dočkat a hledala na internetu, jestli trh vůbec bude. „Říkala jsem si, kéž by nám zase otevřeli tuhle ohřívárnu, protože já si potřebuji někde sednout,“ řekla babička, která hůř chodí a nosí složené časopisy, aby si je v chladu mohla dát venku na lavičce pod zadek. „Tady mi ale nic nechybí,“ dodala, když se k ohřívárně blížili se svačinou asistenti prevence kriminality, kteří dohlížejí na pořádek během trhu. Ten potrvá až do 3. ledna.

Radnice, která trh v centru tradičně pořádá, přichystala několik novinek. Na trhu se dá poprvé v jeho historii platit nejen mincemi a bankovkami, ale také bankovními kartami, protože řada lidí už nenosí hotovost. Lze také použít dobíjecí kreditní kartu Blue Card, se kterou získáte slevu 10 procent na vybrané občerstvení, třeba na svařák nebo trdelník. Městem doporučovanou Blue Card si Mostečané poprvé vyzkoušeli na festivalu Benedikt Music Open a naposledy na zářijové Mostecké slavnosti. „Lidé si tuto službu pochvalují,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará.

Kdo kartu nemá, může si ji pořídit v Turistickém informačním centru v přízemí radnice v pracovní dny od 9 do 17 hodin, kdy se budou karty na požádání průběžně dobíjet. Při větší adventních akcích a o víkendech, kdy návštěvnost trhu roste, bude fungovat dobíjecí stánek přímo na náměstí.

„Nula nula prd“

Deníkem oslovení trhovci, kteří musejí používat mobilní terminály pro přijímání elektronických plateb se slevou, přijali novinku s rozpaky. „Tohle jsem ještě nikde neviděl. Pro nás je to starost navíc a taky méně peněz, protože slevu zaplatíme z vlastní kapsy,“ řekl jeden z prodejců. Ti podle svých slov mají raději hotovost, ale terminály nakonec přijali, protože jinak by nemohli na trhu prodávat.

„Pokrok nezastavíš,“ pokrčil rameny trhovec, který v pátek v poledne ještě čekal na instrukce a připojení k systému.

„Já už tu terminál mám, ale pro mě je zbytečný a nevýhodný. Na některé produkty je sleva deset procent, ale já to ve finále dotuji,“ poznamenal nešťastně další stánkař, který počítá se ztrátou. „Ale tak je to se vším, nejen s touhle aplikací. V dnešním světě, když máte terminál, tak se vám nevyplácí prodávat drobné zboží za malé částky, protože pak máte marži nula nula prd,“ dodal. Podle něj by trhy měly zůstat tradiční a jednoduché jako dřív.

Město argumentuje tím, že i Vánoční trh přizpůsobuje moderním trendům a karty rozšiřují nabídku služeb, což se osvědčilo třeba na Mostecké slavnosti. Elektronické transakce podle radnice umožňují také získávat cenná data například o tom, co kupující preferují a podle toho se může upravit sortiment.

Někteří trhovci si však dělají starosti s tím, že lidi mají kvůli letošnímu zdražování stále hlouběji do kapsy a na trhu budou možná méně utrácet. „Uvidíme za dva týdny. Teď je ještě příliš brzy odhadovat, zda budou nižší tržby,“ upozornil jeden z trhovců nabízející občerstvení, který se připravuje na nedělní nával při rozsvěcení vánočního stromu. „To lidi nebudou vůbec řešit, co kolik stojí, budou si chtít dopřát. Ale jaké to bude pak, až tu budou jen tak courat, to už je jiná,“ dodal prodavač. Jeho kolegyně od dekorací doplnila, že stále spoléhá na sentiment, který nutí návštěvníky trhu alespoň něco si koupit. „Lidi mají Vánoce rádi a kdyby je nedrželi, tak by to bylo hodně špatné. Věřím proto, že toho docela dost prodám. Hlavně, aby nám počasí přálo“ uvedla.

Na trhu si opět otevřela stánek i 76letá Marie Aichyngerová z Teplicka. „Letos to bylo náročné, protože s přípravou jsme měli hodně práce,“ řekla u regálu plného vánočních potřeb. Na trhu, kde má její syn kolotoč, chce být každý den a zimu nepodceňuje – má několik vrstev oblečení a navrch teplou bundu.