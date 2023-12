„Je tu víc lidí než loni, ale méně kupují. Kupovali by, kdyby měli víc peněz,“ sdělil Marek Jachau, který nabízí dárkové zboží i potraviny. „Máme úžasné domácí sypané čaje a hodně solidní kafe,“ dodal. Podle něj trh navštěvuje nejvíce lidí během kulturních akcí. Když nejsou, bývá během dne nejrušnější podvečer, kdy na trh přicházejí relaxovat celé skupiny. Trhovci by uvítali, kdyby se lidi častěji vraceli a například vratné kelímky za zálohu 50 korun si nechali častěji naplňovat.

„Lidi méně utrácejí, šetří. Zdá se mi, že i na rozsvícení vánočního stromu bylo méně lidí než loni,“ odhadl prodejce občerstvení Jaroslav Chaloupka. I on nabízí stejný sortiment a nezdražil. Například svařák, punč a medovina jsou stále za padesát korun jako v roce 2022. „Držíme stejné ceny, protože jinak by to už lidi nedali,“ vysvětlil.

I na malém náměstí je důležité, kde stánek stojí. Podle prodejkyně horkého aperolu, horké becherovky a dalších nápojů Květoslavy Hawrylkové jsou ve výhodě stánkaři ve spodní části svažitého náměstí, kudy vstupuje do areálu nejvíce lidí. „Kdybychom měli stánek dole, tak je to lepší, protože většina lidí chodí zespoda a koupí si tam svařák dřív, než si celý trh projdou. U nás, co jsme nahoře, pak vracejí kelímky. Je to škoda,“ řekla obchodnice. Situace se podle ní narovnává, když je velká akce a příchozí davy náměstí zaplňují rovnoměrněji. I ona potvrdila, že dopolední prodej je slabší a roste až s příchodem večera.

Trh teď oživuje zahájený prodej vánočních borovic a jedlí. „Stromků máme dost,“ ujistil prodejce Antonín Aichynger, jehož rodina provozuje několik stánků i rustikální kolotoč pro malé děti. Aichynger je s trhem zatím spokojen. Ocenil také příznivé počasí. „To mi letos hodně vyhovuje. Je tak akorát, ani velký mráz, ani teplo. Hlavně, že neprší jako loni, kdy po dešti přišla ledovka a my tady skončili,“ zavzpomínal. Sníh od počátku prosince podle něj vnesl na trh příjemnější atmosféru. „Lidem to zlepšuje náladu,“ dodal Ainchynger, který prodává i jmelí. Je za 50 korun jako o minulém adventu. Zdražení pohonných hmot se prý dalo zvládnout, takže je zbytečné zatěžovat kapsy zákazníků.

S optimismem se dívá na svět kolem sebe i známá trhovkyně Marie Aichyngerová, které je 77 let a je nejstarší obchodnicí na náměstí. „Je to dobré. Jsem furt fit,“ svěřila se seniorka prodávají vánoční dekorace.

Návštěvníci trhu mohou až do 22. prosince udělat na trhu i dobrý skutek. Svůj stánek má na náměstí také neziskovka Rotaract club Most, která prodává svařené víno, horké nápoje, hrníčky, lázeňské oplatky a dekorativní předměty z keramiky a výtěžkem z prodeje podpoří vážně nemocnou tříletou holčičku Miu z Mostu. Peníze půjdou na nákup speciálního polohovatelného vozíku v hodnotě 100 tisíc korun. Charitní stánek je otevřený od 14 do 19 hodin.

Trhy potrvají do neděle 31. prosince. V neděli 10. prosince se náměstí zřejmě znovu zaplní během průvodu krampusů, který začíná v 17 hodin.

Komu by nestačilo občerstvení či zábava na vánočním trhu, může si každý den odskočit na sousední kluziště. I tam je stánek. Například latte má za 60 Kč, cappuccino za 55 Kč, espresso za 40 Kč, čaj za 20 Kč a horký ovocný nápoj za 30 Kč. Vstupné na led je jednorázové a činí 50 korun pro dospělého na hodinu, pro dítě 40 korun. Brusle různých velikostí si lze půjčit za 50 korun na hodinu, helmu za 30 korun. Vratná záloha je 500 korun.