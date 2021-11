Na náměstí jsou už stánky pro prodej občerstvení a dárků, vyhřívané altány, beltémy a ohrádka pro zvířata. Vánoční strom, renesanční kašna a brány jsou vyzdobené. Stánkový prodej začne v pátek 26. listopadu, bude od 10 do 18 hodin a poté každý den ve stejný čas až do 31. prosince.

Radnice oznámila, že slavnostní rozsvícení naplánované na neděli 28. listopadu, se konat nebude. „Vánoční strom se rozsvítí v průběhu podvečera postupně,“ informovalo město na svém facebookovém profilu. Bude ale sobotní kulturní program – od 16 hodin vystoupí Pavel Callta a Pokáč.

Dodávky tepla z Komořan do Mostu a Litvínova zdraží od ledna o sedm procent

Všechny akce na náměstí se budou řídit podle aktuálních vládních nařízení a přijatých opatření. Jak bude radnice řešit návštěvnost při lákavých show, například během koncertů a krampusového průvodu čertů, kdy bývá na náměstí narváno, oznámí před zahájením trhu.

Podle vládních opatřeních platných od pondělí 22. listopadu se společenské akce mohou konat s účastí maximálně jednoho tisíce osob. Pokud je na akci více než dvacet osob, musí všichni lidé starší dvanácti let při příchodu prokázat očkování proti covidu nebo prodělání nemoci. Dětem do osmnácti let, osobám s kontraindikací k očkování a rozočkovaným stáčí k prokázání bezinfekčnosti PCR test starý nejvýše 72 hodin. Pokud se akce účastní více než třicet osob a nebude možné dodržet rozestup alespoň jeden a půl metru, jsou povinné respirátory.