Prodávat v 64 letech od rána do večera ve stánku na vánočním trhu není žádný med, ale teple oblečená seniorka Anna Karbanová toho nelituje. Tato obchodnice byla od jara kvůli epidemii koronaviru a vládním zákazům doma. Trh na 1. náměstí v centru Mostu je její prvním stanovištěm po rekordní přestávce. Zima ji proto tolik nevadí. „Zatím to jde,“ svěřuje se za krabicemi dobrot. Část z nich už prodala. „Ale jo, pár lidi přišlo,“ říká. Na vánoční trh v Mostě, který začal koncem minulého týdne, se těšila. „Všude všechno zrušili, poutě i slavnosti, dokonce i teplickou Lázeňskou. Tohle je od dubna náš první trh,“ povzdechne si.

Letošní ztráty už ani nepočítá. V Mostě propad v tržbách nepokryje, ale každá koruna se jí hodí. Naštěstí mají s manželem starobní důchody. „Něco měl člověk na straně, ale platíme hypotéku, takže jsme se holt museli uskromnit,“ vysvětluje trhovkyně. Trable začaly v březnu, kdy nakoupili suroviny, aby v dílně připravili výrobky hlavně na Velikonoce. Jenže pak přišel první nouzový stav a zákaz prodeje. Po této nepříjemné zkušenosti na podzim raději zrušila výrobu vánočních perníků, ale teď, když vláda prodej uvolňuje, neví, jestli tradiční cukroví stihnou do konce týdne udělat. „Lidi se na to ptají,“ říká trhovkyně, která chce na mosteckém vánočním trhu vydržet až do konce, tedy do 22. prosince.

Do té doby by ráda zůstala i Anna Aichyngerová, která na náměstí prodává vánoční stromky a dekorace. „Lidi mají o naše stromečky zájem, protože máme dobré a přijatelné ceny. Na odbyt jdou nejvíc borovice. U velkých obchodních center si připlácíte za centimetry, ale my máme cenu jednotnou a na velikosti vůbec nezáleží,“ říká prodavačka. Za plůtkem má stříbrné smrčky za 350, borovice za 300 a kavkazské jedle za 550 korun.

Třicetiletá Michala si kupuje jen vyzdobené větvičky s šiškami a nechá si popřát hezké Vánoce. „Jsem ráda, že tu trh je, i když v omezeném režimu. Líbí se mi vánoční atmosféra,“ pochválí adventní akci Michala, která přišla na trh s kočárkem a poprvé. Dopoledne převažují maminky s malými dětmi. „Jsme rádi, že se můžeme koukat na ovečky,“ poznamená 26letá Olga. To, že na trhu chybí pódium, koncerty, divadlo, vyhřívané odpočívárny na konzumaci svařáku a trdelníků, jí nevadí. „Alespoň je tu méně lidí,“ konstatuje Olga.

Známý mostecký trhovec Vlastimil Kohout tentokrát na vánočním trhu neprodává. Tvrdí, že se nezaměřuje na tradiční adventní sortiment. „Místo toho vozím stánkařům obědy ze Severky,“ říká u vyzdobené kašny živnostník, který se chystá na sobotní bleší trh. „Lidé jsou na něj natěšení. Podle mě přijde dost lidí i na úterní trh, kde bude i hodně trhovců. Musejí platit složenky a zatím neměli, kde tržit,“ míní Kohout, který se ale obává, že zákazy se vrátí na začátku roku.

Mostecká radnice nechala ve středu 2. prosince vánoční trh upravit. K jedenácti prodejním stánkům přidaly technické služby další a zvětšily rozestupy mezi nimi. Sortiment se od čtvrtka 3. prosince rozšíří o svařené víno, langoše, trdelník, klobásy, borůvkový svařák a další. Veškeré jídlo bude prodejci označeno jako „s sebou“.

Do Mostu, mezi radnicí a Priorem, se v úterý 8. prosince vrátí v rámci rozvolňování vládních opatření pravidelné úterní trhy. Povolen je i tradiční sobotní bleší trh ve sportovním areálu TJ Baník Souš. Prodávající musejí mít na prodejním místě dezinfekci a musejí dodržovat čtyři metry odstup. I tam bude platit zákaz prodeje občerstvení k přímé konzumaci.