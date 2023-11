/FOTO, VIDEO/ Technické služby města Mostu ve spolupráci s jeřábnickou firmou Alvian a městskou policií přivezli smrk na mostecké 1. náměstí dopoledne v pondělí 27. listopadu.

Hlavní vánoční strom přijel do Mostu. | Video: Martin Vokurka

Je to smrk pichlavý, lidově stříbrný. Měří přes patnáct metrů a když byl ještě sazenicí, psal se rok 1980. Takový je letošní hlavní vánoční strom v Mostě, který pochází z pozemku soukromého dárce v Louce u Litvínova.

Strom přivezli z Louky u Litvínova. Trasa vedla po nové silnici u jezera Most a dál ulicemi ČSLA, Žatecká, F. Halase a Budovatelů.

Transport byl bez problémů. Řidič musel být opatrný hlavně na křižovatce u Centralu, kde před odbočením zpomalil a jel téměř krokem, aby náklad s širokou korunou nepoškodil troleje tramvajové trati. Cesta nebyla snadná, ale vše vyšlo.

Na náměstí pomáhal pracovníkům technických služeb jeřáb, který strom vyzdvihl do výšky. Po obřezání spodní části kmene umístili smrk do podzemní kotevní jámy a připravili ho ke zdobení. To se musí stihnout do konce listopadu.

Oslava Vánoc na náměstí začne s adventním obdobím v pátek 1. prosince, kdy se otevřou vánoční trhy a od 15.30 hodin bude první kulturní program s tanečním vystoupením, kejklířem a průvodem horníků, kteří po 17. hodině přinesou na náměstí světlo sv. Barbory.

Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v neděli 3. prosince v 17 hodin během zábavy s koncerty. Vánoční trhy budou na náměstí denně od 10 do 18 hodin a potrvají do 31. prosince.

