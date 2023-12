/FOTO, VIDEO/ Hodně lidí začalo využívat městské kluziště v Radničním parku v centru Mostu. Ozvučený a osvětlený mobilní stadionek je samostatnou atrakcí nedaleko vánočního trhu. Dopoledne chodí bruslit školy, odpoledne a večer je vyhrazen veřejnosti.

Bruslení v centru Mostu. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Jsem ráda, že to tady v Mostě je a že si to můžeme prostě užít. Akorát mi vadí, že někdy je tu dost lidí, takže si moc nezajezdíte. Ale když je tu málo lidí, tak mi to hodně vyhovuje,“ svěřila se 11letá Ella Černovská, která umí dělat piruety a už několik let trénuje kolečkové krasobruslení v Areálu netradičních sportů v Mostě. Venkovní kluziště v parku navštívila v úterý 5. prosince se školní výpravou.

Kluziště je pro veřejnost otevřené od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. V provozu bude i o Vánocích – 24. 12. od 10 do 14 hodin, 25. a 26. 12. od 10 do 19 hodin. Po svátcích se bude začínat už v 10 hodin a na silvestra bude led dostupný do 18 hodin. Provoz je však závislý na počasí. Nebytná je venkovní teplota do 15 stupňů Celsia. Bruslení skončí během ledna.

Vstupné na led je jednorázové a činí 50 korun pro dospělého na hodinu, pro dítě 40 korun. Loni to bylo o 10 korun méně. Invalidé a senioři mají vstup zdarma. Nezdražilo půjčovné. Brusle různých velikostí si lze půjčit za 50 korun na hodinu, helmu za 30 korun. Vratná záloha je 500 korun.

Součástí sportování je doprovodný program. Kromě Mikuláše na ledě v úterý 5. prosince bude v sobotu 16. prosince diskotéka s moderátory Evropy 2 Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.

Mobilní kluziště slouží během zimních sezón od roku 2017 a dosud ho navštívily desítky tisíc lidí. Zařízení provozuje městská společnost Sportovní hala Most. U kluziště jsou pokladna, půjčovna, občerstvení, přezouvárna a skříňky na osobní věci.