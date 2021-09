Informovala o tom radnice, která zajistí nové stánky a zrušila prodejcům poplatek za jejich pronájem i za zábor prostranství. Tato výjimka platí od 1. adventní neděle do soboty 1. ledna.

Veřejné oslavy Vánoc v Litvínově potrvají letos rekordně dlouho. Program Krušnohorských Vánoc začne v pondělí 29. listopadu a potrvá do 23. prosince. Každý den budou v centru trhy a akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.