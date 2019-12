Letošní hlavní pěvecké setkání na Mostecku bude v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. I tam lidé zazpívají Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné, neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Horní Jiřetín navíc láká na další sváteční akce. „Na vánoční setkávání se moc těšíme,“ sdělil místostarosta Jiří Beneš.

Program v Horním Jiřetíně začne už v 17 hodin, kdy bude až do zpívání koled koncertovat kapela Zlej sen z Chomutova. „Mě na tom láká nádherný program. Když jsem se dozvěděl o možnosti účastnit se akce Česko zpívá koledy, řekl jsem: jdeme do toho! Vánoce jsou jenom jedny,“ sdělil kapelník, zpěvák a baskytarista Vladimír Kinský.

Tak jste zpívali na Mostecku loni:

Na svých vystoupeních připomíná Kinský i některé téměř zapomenuté skladby. „Láká mě potěšit lidi. Když za námi po koncertu přijde babička a řekne, že nám moc děkuje za vytvoření nádherné vánoční nálady, tak to je to nejkrásnější, co můžeme lidem dát,“ dodal Kinský.

Vokálně-instrumentální skupina Zlej sen vznikla neplánovaně kolem roku 1991 jako součást mládežnického turistického oddílu, jehož vedoucím byl Kinský, povoláním svářeč. Na výletech a trampských osadách hráli na kytary a zpívali a postupně zformovali kapelu. Od té doby jí prošlo přes 500 mladých lidí od 8 do 20 let. Skupina díky talentovaným hudebníkům vyhrála divácké hlasování na Folkovém kvítku 1998 a mnoho jejích členů uspělo na dalších soutěžích. Zlej sen hraje nejen na vánočních akcích, ale i v sociálních ústavech a domovech pro seniory. Na Horní Jiřetín se těší.

Minutu ticha za Ostravu

Dnešek je dnem tradiční akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá náš Deník. S ohledem na včerejší tragédii v Ostravě chceme vyzvat všechny z vás, kteří si s námi přijdete zazpívat koledy, abyste spolu s námi aspoň okamžikem ticha uctili památku obětí v ostravské nemocnici. Připojte se k nám a pošleme před samotným zpíváním tichou podporu všem, kterých se dotkla tragédie na severu Moravy.

Koledy se budou zpívat na Mostecku od 18 hodin i na nádvoří litvínovského zámku nebo v penzionech a domovech pro seniory v Mostě. V uplynulém roce v jednu chvíli zpívalo stejné vánoční písně 130 tisíc lidí na více než osmi stech místech po celé ČR. Připojili se například Češi žijící v Římě, Instanbulu, Mnichovu nebo v Madridu.

Horní Jiřetín pořádá i další vánoční akce. Koledy se budou zpívat v barokním kostele i 25. prosince, ale už 15. prosince chrám rozezní skladby souboru Schola Gregoriana Pragensis a 22. prosince Brixiho komorního souboru Teplice. Hornojiřetínský kostel je jednou z nejcennějších místních památek, které s celým městem odolaly těžbě uhlí. Zachráněná stavba s výbornou akustikou vznikala v letech 1694 až 1700 podle plánů významného architekta J. B. Matheye a na základech původního kostela z roku 1263.

Seznam míst, kde se na Mostecku zpívají koledy:

V Lipové ulici v Mostě

V ulici Antonína Dvořáka v Mostě

V Okružní ulici v Meziboří

V Litvínově v zámku Valdštejnů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně

Městská správa sociálních služeb v Mostě – Penzion pro seniory Komořanská

Městská správa sociálních služeb v Mostě – Penzion pro seniory Albrechtická

Městská správa sociálních služeb v Mostě – Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera

V ulici Jana Palacha v Mostě

Náměstí Republiky v Lomu

Ulice Rudé armády v Brandově

Ulice Františka Halase v Mostě

U obecního úřadu v Nové Vsi v Horách

V ulici U Parku v Mostě





Zpíváte s Deníkem také? Máte pěkné fotky? Pošlete nám je na redakční adresu zdenek.plachy@denik.cz, připojte místo, kde se akce konala, a jméno autora snímků a my je rádi přidáme do společné galerie.