Na 1. náměstí v Mostě jsou v plánu adventní kulturní akce, které se loni nekonaly kvůli covidu. Radnice chystá o týden delší vánoční trh. Velký ohňostroj opět odpálí na hradě.

1. adventní neděle na 1. náměstí v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Městské vánoční slavnosti v Mostě s jarmarkem a kulturním programem mají být letos rekordně dlouhé a pestré. Měly by začít koncem listopadu a trvat až do silvestra. Stánkový prodej na 1. náměstí je plánován denně od 26. listopadu do 31. prosince od 10 do 18 hodin, což je oproti minulosti prodloužení o víc než týden. „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude první adventní neděli 28. listopadu,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará. Režim dlouhé veselice se bude odvíjet od aktuálních hygienických opatření.