Podle Hubčukové invazí trpí hlavně děti, ženy a senioři a společenství evropských států musí zesílit svou pomoc, jinak vzroste počet obětí i mezi civilisty. „Na Ukrajině umírají nevinní lidé a je tam panika, protože obyvatelé mají strach. Zkuste si představit, co teď prožívají důchodci, kteří zažili druhou světovou válku a po tolika letech je znovu probudily výbuchy. Já bych to nechtěla zažít,“ říká v mosteckém sídle sdružení osmačtyřicetiletá administrativní pracovnice, která pochází ze Zakarpatské Ukrajiny a v Mostě trvale žije od roku 1996.

Neustále sleduje zprávy a nahlas odříkává názvy zasažených měst. Když Rusko začalo Ukrajinu bombardovat, pocítila nejprve bezmoc. I ona má starost o příbuzné a známé. Netuší, jak se bude situace vyvíjet. Ukrajinci žijící na Mostecku se ale podle ní aktivizují a budou pomáhat. Kolují mezi nimi informace o sbírkách a kromě peněz počítají i s materiální pomocí. A navíc přišla mobilizace, jejíž důsledky se zatím těžko odhadují.

Podle Hubčukové Evropskou unii rozsah invaze zaskočil a západní země zjistily, že Rusku nejde jen o východ Ukrajiny. Předsedkyně sdružení také upozorňuje, že Ukrajinci se na útok připravili lépe než před osmi lety, kdy začal dlouhodobý konflikt kvůli ruské anexi Krymu. Odhodlání bránit celý stát nyní podle ní zvyšuje akceschopnost ukrajinské armády.

V okrese Most dlouhodobě žije nebo dočasně pracuje podle odhadu několik tisíc Ukrajinců. Kolik jich Mostecko opustí, není známo. Je ale znát bojovná nálada. „Pan imperátor (Putin) potřebuje zničit samostatnost Ukrajiny, ale větší armáda mu nepomůže, protože Ukrajinci jsou vlastenci. Budou se bránit holýma rukama, zuby nehty,“ tvrdí Mostečan ukrajinské národnosti, který si nepřeje být jmenován. Tvrdě pracující muž, který žije v Mostě od rozpadu Sovětského svazu, nevěří, že invaze potrvá krátce a zasáhne jen území Ukrajiny. Očekává i velkou migrační vlnu válečných běženců, kterou nebude snadné zvládnout.

Také Ukrajinci na Mostecku zmiňují rok 1994, kdy se Ukrajina vzdala arzenálu jaderných zbraní výměnou za uznání samostatnosti a za mezinárodní záruku bezpečnosti i územní celistvosti. Podle vlastenců tato dohoda jejich zemi vojensky oslabila, jinak by si Rusko, jenž úmluvu porušilo, nedovolilo zabrat Krym v roce 2014.

Z mostecké ukrajinské komunity také zaznívá, že Ukrajině nepomohou jen sankce vůči Rusku, ale je nutná okamžitá masivní materiální pomoc včetně dodávek zbraní. Místní Ukrajinci se také obávají dalších kybernetických útoků a toho, že Rusko nelze zcela izolovat kvůli silnému vlivu Číny.

Úsvit

Česko-ukrajinské sdružení v Mostě funguje necelých pět let. Důvodem vzniku bylo vytvořit lokální organizaci na dobrovolnické bázi, která by po vzoru podobných spolků ve větších městech prezentovala ukrajinskou kulturu a šířila osvětu o krajanech, kteří přijíždějí do ČR hlavně za prací. Spolek založili lidé původem z Ukrajiny, kteří jsou občany ČR. Úsvit je součástí krajské neziskové sítě sdružující organizace národnostních menšin a představil se například na festivalu Barevný region. Pořádání akcí během posledních dvou let omezila pandemie covidu.