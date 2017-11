V Žatecké ulici zavřou dělníci jeden jízdní pruh

Most - Dopravní komplikace mají nastat příští týden od úterý.

Řidiči by měli být příští týden obezřetní v Žatecké ulici v Mostě. Práce na uložení kabelu do země tam totiž od 7. do 10. listopadu omezí dopravu. Konkrétně zúží silnici za vjezdem ke Keramostu směrem k Luně.

Auta budou moci využít průjezd přilehlým parkovacím pruhem, kde v tu dobu bude zákaz stání.