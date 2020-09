Na Farském rybníku v okrese Most došlo zatím z neznámých příčin k hromadnému úhynu ryb. Kvůli havarijní kvalitě vody Český rybářský svaz (ČRS) oznámil dočasný zákaz rybolovu. Jedná se o mimopstruhový rybářský revír o rozloze přes devět hektarů v katastru Dolního Jiřetína.

Uhynulé ryby na Farském rybníku. | Foto: Český rybářský svaz

"Došlo pravděpodobně k propadu dna do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí. Hladina je pokleslá o několik centimetrů, voda je zakalená do šedé až bílé barvy a je silně cítit po spáleném uhlí a síře," informoval severočeský územní svaz ČRS. Rybáři odebrali vzorky. Místní organizace ČSR v úterý 29. září oznámila, že usilovně pracuje na záchraně části ryb a likvidaci padlých kusů. Dočasný zákaz lovu ryb platí do odvolání. Místo je označeno cedulemi.