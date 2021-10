V příštím roce chce město Most vybudovat velké parkoviště na sídlišti Liščí Vrch (Sedmistovky). Plocha pro zhruba 200 aut zabere plochu uvolněnou po letošní demolici opuštěných pavilonů zrušené 17. ZŠ. Z původního záměru postavit parkovací dům sešlo.

Informovalo o tom vedení města s odvoláním na ekonomickou výhodnost parkoviště. Několikapodlažní garáž by byla dražší a její kapacita by nebyla výrazně vyšší než u parkoviště. To má po zprovoznění fungovat v podobném režimu jako okolní parkoviště ve správě městské policie, kde se za stání platí 650 korun měsíčně. Podrobnosti a technické parametry vzejdou ze studie a z jednání městské dopravní komise. Řeší se například, kde by měl být příjezd na parkoviště. V roce 2023 chce radnice zateplit 18. ZŠ, která stojí v těsně blízkosti plochy pro parkování.