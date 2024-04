/FOTO, VIDEO/ Děti v Mostě dostanou novou atrakci, kde se zabaví a zároveň poznají fyziku v praxi. Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výrobu, montáž a stavbu vodního hřiště. Bude na písečné pláži u rekreačního jezera Benedikt, kde zabere plochu přes sto metrů čtverečních.

Na Benediktu v Mostě vznikne letos vodní hřiště. | Video: Deník/Martin Vokurka

Přívod vody zajistí potrubí spojené s jezerem. „Z šachty se bude voda čerpat pomocí dvou ručních čerpadel do jednotlivých částí,“ uvádí se v dokumentaci zakázky. Na hřišti bude soustava koryt, jezírko, Archimédův šroub, mlýnek, stavidla, pumpy a říčka. Voda vyteče zpět do jezera. Zařízení bude ze dřeva, nerezu, kamene a betonu. Hřiště bude určeno pro děti ve věku od dvou do 14 let. Vše vysvětlí infotabule a provozní řád.

Firmy mohou podávat nabídky do 3. dubna. Zakázku vyhraje uchazeč s nejnižší cenou. Práce mají začít na jaře a trvat necelé dva měsíce.

Vodní hřiště na Benediktu navrhla v roce 2023 při participativním rozpočtu Hejbni Mostem maminka Adéla Paterová Klímová. Její nápad skončil na 2. místě a získal od veřejnosti 964 hlasů. Tehdy se cena díla odhadovala na 1,2 milionu korun. „V budoucnu je možné hřiště postupně rozšiřovat o další prvky. Hřiště tak nezevšední a děti si budou moci zkoušet nové možnosti a prvky,“ uvedla autorka ve svém písemném návrhu. Podle ní si děti budou moci rozvíjet logické uvažování, představivost, uvidí, jak fungují některé fyzikální zákony a přehrady.

Stonehenge v Mostě se rozpadá. Vlastník chce pomoc ze Spravedlivé transformace

Nebude to jediné nové hřiště v Mostě. U skateparku na Šibeníku letos vznikne multifunkční hřiště pro míčové sporty. Oplocený areál o rozloze 40 x 20 metrů má stát zhruba sedm milionů korun. Na jeho výstavbu se město pokusí získat dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dostat by mohlo přes pět milionů korun. „Peníze na hřiště v rozpočtu máme, takže ho postavíme, i kdybychom dotaci nezískali,“ řekl primátor Marek Hrvol. Hřiště se bude přes noc zamykat jako sousední skatepark.

Také fotbalisté z FK Baník Most-Souš se dočkají. V plánu je rekonstrukce tréninkového hřiště s umělým povrchem v ulici Zdeňka Fibicha. Město vyhlásí veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou kolem 13 milionů korun.

Mohlo by vás také zaujmout: Maxipes Fík pomáhá najít opuštěným pejskům v Mostě nové lidské rodiny