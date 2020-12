Čtyři pedagogové volného času kráčejí v rouškách téměř liduprázdným rekreačním areálem Benedikt a za sychravého počasí dávají na stromy cedule. Jsou na nich úkoly pro děti. Na pláni kolem vodní plochy mohou i s rodiči plnit Adventní desetiboj, který zahrnuje jednoduché sportovní disciplíny. Není to žádná jednorázová hromadná akce s pořadateli na startu. Děti mají na zvládnutí desetiboje čas až do Silvestra. Za účast, kterou potvrdí e-mailem, dostanou odměnu.

„Inspirovaly nás podobné aktivity v Brně. Řekli jsme si, že je to super nápad, a tak jsme ho začali rozvíjet na různých místech v Mostě, kde jsme instalovali různé trasy pro rodiny s dětmi. Témata volíme podle toho, co je právě aktuální,“ vysvětluje při hledání stanoviště Veronika Bleyerová ze Střediska volného času v Mostě.

Tato městská organizace, která desetibojem připomíná 10 let od svého vzniku, během podzimu oživila značenými stezkami několik lokalit včetně jezera Most. Na stanovištích jsou i doprovodné texty, které motivují k zamyšlení i rozhovorům. „Chceme, aby si rodiče s dětmi o úkolech také povídali. Není to o tom hoď šiškou a jdi dál,“ říká pedagožka.

Kontakt s příznivci

Středisko, které spadá pod školská zařízení a od začátku října je zavřené kvůli epidemii koronaviru, se snaží navzdory velkému omezení udržet kontakt se svými příznivci. Prezenční činnost střediska je zakázána s výjimkou individuálních konzultací a individuální výuky, kdy u vybraných zájmových kroužků, třeba cizího jazyka, může být v jedné místnosti jen jedno dítě a jeden pedagog. Vytvářením venkovních tras zůstávají zaměstnanci střediska v kontaktu s dalšími dětmi a rodiči, i když zatím nemohou být všichni pohromadě jako dřív. „Pro mě osobně je to deprimující,“ komentuje odloučenost ředitelka střediska Danuše Lískovcová.



Její kolegové Jakub Hasil a Alena Laštůvková potvrzují, že činnost volnočasových pedagogů je už delší dobu dost smutná. „Nejvíc se nám stýská po dětech. Jsme nervózní jak sáňky v létě,“ shodují se v době, kdy druhá parta ze střediska vytváří v lese na Resslu zábavnou stezku s čertovskými úkoly. Ta bude přístupná do 13. prosince.

„Je to takový samoobslužný provoz. Když jdou děti s rodiči na procházku, tak mají cíl a mohou venku sami něco nového prožít a vyzkoušet si. Pak nám z toho pošlou třeba fotku, obrázek či povídání, že tam byli a plnili, a u nás v recepci si za to mohou vyzvednout malou odměnu,“ líčí ředitelka. Nový typ akcí, který vyhovuje vládním opařením, podle pedagogů zaujal desítky rodin. „Nejsou to žádné stovky, ale s účastí jsme spokojeni,“ dodává Danuše Lískovcová. Například z obrázků, které vznikly po hledání „vodní příšery“ u jezera Most, by mohla být výstava přímo u jezera.



Středisko se ale setkává i s vandaly. Ti opakovaně poškodili stezku „Kouzelné hrátky se zvířátky“ v parku Šibeník, kde nepomohly ani kontroly. Trasa se proto přesunula do parčíku u radnice.

Otazník visí nad tábory

Kdy se činnost volnočasového střediska vrátí do normálu, ještě není jasné. Do zařízení je přitom zvyklá chodit pravidelně tisícovka dětí. Nejisté jsou i lyžařské tábory. Letní jsou sice daleko, ale u nich je třeba termíny včas rezervovat a hradit zálohy. Podle pedagogů je snazší udělat příměstské tábory, u nichž se dá na aktuální situaci mnohem rychleji reagovat.

Středisko zaměstnance nepropouštělo. V nouzovém stavu kombinují podle potřeby práci doma a v hlavní budově v ulici Albrechtická. Doufají, že další vývoj epidemiologické situace tradiční kontaktní volnočasovou pedagogiku nezmění.



Náladu má všem zlepšit v sobotu 5. prosince výdejní mikulášské „okénko“. Bude to náhrada klasické mikulášské besídky. Čert, anděl a Mikuláš budou čekat na zahradě střediska na rodiny s dětmi, které podle rezervovaných časů přijdou pro nadílku. Tu rodiče musejí přinést a nenápadně ji předat trojici, která ji dítěti věnuje. Oblíbená Mikulášská tramvaj byla zrušena.

Venkovní akce Střediska volného času v Mostě (značené trasy, Mikuláš):

Po stopách jezerní příšery

Probíhalo od 13. do 28. listopadu. Úkolem bylo projít stezku u jezera pod dětským hřištěm. Na dvaceti kartičkách byly podrobné informace.

Čertovská stezka

Zábavná stezka s čertovskými úkoly na Resslu, probíhá od soboty 28. 11. do neděle 13. 12. Start je vyznačen u koupaliště Ressl, u schodů. Rodiny čeká v lese 15 úkolů, stezka vede k jezírku.

Putování za zvířátky

Zdobí se stromy v lese. Ozdoby musejí být přírodní, jedlé a takové, které zvířatům neublíží - z mrkve, řepy, jablíček, petržele, celeru nebo i brambor. Ozdobené stromečky je třeba vyfotit a zaslat středisku e-mailem.

Kouzelná stezka

Pro nejmenší připravilo MC Duhová školička, úkoly se plní v parčíku u radnice.

Adventní desetiboj

Plní se 10 sportovních disciplín v areálu Benedikt. Start je u vchodu na letní scénu, trasa je dál vyznačena. Akce končí 31. 12.

Mikulášská nadílka

V sobotu 5. 12. od 15.30 do 19.30 hodin na zahradě střediska - vchod brankou. Mikulášská bude probíhat individuálně, vždy po deseti minutách na každého. Všichni zájemci se proto musí hlásit telefonicky na recepci SVČ – tel. 603 707 310, kde si domluví přesný čas nadílky. Hlásit se lze do 4. 12. Balíčky označené se jménem dítěte se nosí s sebou a na místě se dávají andílkovi.

Recepce Střediska volného času v Mostě je otevřena v týdnu 30. 11. až 4. 12. takto: pondělí 9:00 - 18:00 hod., úterý 9:00 - 19:00 hod., středa 9:00 - 17:30 hod., čtvrtek 9:00 - 19:00, pátek 9:00 - 15:00 hod. Více na www.svc-most.cz