Spojí městskou část Rudolice s okolím děkanského kostela a Mostem. Cesta podél řeky může sloužit i k procházkám k jezeru Most pro lidi z panelákových sídlišť, kteří nechtějí chodit k rekreačnímu areálu přes město a lokalitu Stovka a nebude jim vadit přejít nádraží podchodem do Rudolic.

Nový chodník naváže na hliněnou cestu v rudolické ulici Mlýnská, kde je u řeky malá zahrádkářská kolonie. Od ní cesta povede kolem řeky, od které se bude postupně stáčet k silnici Most – Braňany, kde naváže na komunikace v ulici Hřbitovní, která tvoří okraj kostelní zóny s areálem Rico.

Investorem je město, které za cestu zaplatí přes dva miliony korun. Nebude to asfaltový chodník, ale pěšina ze štěrkové drti a zpevněné zeminy. Se stavební firmou, vybranou z pěti firem, radnice uzavřela smlouvu v polovině března. Do léta má být cesta hotová. Výstavbu pěšího propojení Most – Rudolice schválilo zastupitelstvo. V městském rozpočtu na to vyhradilo přes tři miliony korun.