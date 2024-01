Zubní pohotovost ve třetím podlaží mostecké polikliniky je od nového roku dočasně zavřená. „Pro nemoc se nebude ordinovat do konce ledna,“ oznámila ordinace.

Zubní pohotovost v mostecké poliklinice je dočasně zavřená. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Pacienty obvykle ošetřuje v pátek večer, o víkendu a o svátcích. Nyní ordinace odkazuje na jiné pohotovosti v Bílině, Ústí nad Labem, Kladně či Karlových Varech.

Nejbližší zubní pohotovosti

Poliklinika v Bílině

provoz: pondělí až pátek od 18.30 do 20.30 hodin, víkendy od 8 do 12 hodin, do naplnění kapacity. Tel. 417 777 111

Ústí nad Labem, budova zdravotního střediska v ulici Mírová, Severní Terasa

provoz: pátek od 16 do 19.30 hodin, víkendy od 8 do 18 hodin. Tel. 477 117 898