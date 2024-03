V Mostě má být nová továrna. Vyžádá si změnu rušné křižovatky poblíž nádraží

/FOTO, VIDEO/ Na severovýchodním okraji Mostu má vzniknout továrna F-HP Factory vyrábějící fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Zaměstnat by mohla až 200 lidí. Záměr počítá s úpravou okružní křižovatky vedle silničního tahu Most – Teplice. Vyplývá to z dokumentace k zahájenému zjišťovacímu řízení, kterou zveřejnila Česká informační agentura životního prostředí.

U Lajsníku v Mostě má vzniknout nová továrna, vyžádá si dopravní změny. | Video: Deník/Martin Vokurka