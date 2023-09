/FOTO, VIDEO/ V pondělí 11. září silničáři uzavřeli u mosteckého muzea starý most přes komunikaci I/13. Důvodem je oprava mostních závěrů.

Uzavírka mostů v Mostě v pondělí 11. září. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Opravu plánujeme dokončit v druhé polovině listopadu,“ uvedla Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zároveň je neprůjezdný novější most k jezeru Most, který na starý most navazuje a společně tvoří dopravní cestu přes železniční a říční koridor. Novější most slouží od rána pouze pro vjezd stavební techniky.

Omezení v Mostě. Žádný kyvadlový provoz, rovnou celá uzavírka přemostění

Uzavírka kvůli opravě mostních závěrů je podle silničářů lepší než částečné omezení s řízeným kyvadlovým provozem, protože v přilehlých komunikacích a na okružních křižovatkách by se tvořily kolony aut.