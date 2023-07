Nad Mosteckou pánví stoupá k šedivým mrakům pára z nočního deště, když 36letý motorkář Lukáš Dvořák z České Třebové kráčí se svou partnerkou k horní bráně mosteckého autodromu. Mladý pár patří k první vlně fanoušků, kteří přijeli z různých koutů Evropy a dopoledne v pátek 28. července míří na třídenní mistrovství světa superbiků. „Celý život jsme jezdili na mistrovství světa motorek do Brna, ale potom to tam skončilo a byla jediná možnost, jet do Mostu. A tak jsme začali jezdit sem. Jsme tu už podruhé,“ řekl Dvořák.

V Mostě jsou od čtvrtka, přespali v hotelu Nautico v bývalých kasárnách. „Bylo to tam suprové. Loni jsme ubytování v Mostě nesehnali, a tak jsme bydleli v Chomutově,“ dodal fanoušek. Letos dvojice stráví v Mostě dva dny a pak se vrátí domů. Před závody navštívila hrad Hněvín, kde se jí také líbilo a kde ocenila výhledy na okolí Mostu.

O ubytování v Mostě je kvůli motorkám obrovský zájem. „Jsme vyprodaní,“ potvrdila manažerka městského hotelu Cascade Lenka Horová. Hosté hotelu, který je největším v regionu, si na letošní šampionát zarezervovali všechny dostupné pokoje už loni. Zhruba dvě třetiny obsadili Španělé, kteří si hotel v centru Mostu oblíbili. V Cascade bydlí během šampionátu i elitní závodníci.

Zaplněný je také kemp u jezera Matylda a areál softbalového hřiště na Ovčíně, kde hlavně němečtí fanoušci umístili své stany, karavany a přívěsy. Superbiky se v Mostě jedou už potřetí v historii a organizátoři věří, že překonají loňský rekord. V roce 2022 závody vidělo téměř 40 tisíc lidí. „Autodrom Most má příjem jen ze vstupného a tak věříme, že čeští fanoušci přijedou podpořit nejen naše jezdce, ale i nás jako okruh, abychom v tradici pořádání mistrovství světa mohli pokračovat,“ sdělil předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

Závody skončí v neděli 30. července a přináší řadu novinek. Tou největší, která má přilákat ještě víc fanoušků, je vstupné rozdělené na divácký svah a paddock. Toto opatření umožnilo autodromu snížit základní jednodenní vstupné na 750 korun. Základní lístek je určen pro lidi, kteří chtějí sledovat jen samotné závody z diváckého svahu. Dražší vstupenka zahrnuje i vstup do paddocku, tedy do centra dění, kde lze zblízka vidět závodní týmy a vítězné jezdce, kteří projíždějí po červeném koberci přímo mezi diváky a rozdávají autogramy.

Dalším lákadlem je spanilá jízda fanoušků-motorkářů po závodní dráze. Tato speciální atrakce je pro motorkáře, kteří dorazí na vlastním motocyklu a zaparkují přímo v areálu, kde najdou i šatnu na uložení helmy a dalšího vybavení. Novinkou je také doprovodný program v kempu Matylda, kde bude volně přístupná podpisovou show s předními jezdci šampionátu, diskotéka a soutěže o reklamní předměty šampionátu. Tento program začíná v kempu v pátek v 17 hodin a v sobotu se bude ve stejnou dobu opakovat.

O šampionátu WorldSBK v Mostě

Mistrovství světa kategorie Superbike je nejvyšší a nejrychlejší třídou závodů sériových silničních motocyklů. Ty jsou upravené jen některými komponenty (tlumiče, části motoru, výfuk). Seriál se jezdí na světových okruzích jako Catalunya, Assen, Donington Park nebo Phillip Island. Působí zde pět značek – Kawasaki, Yamaha, Ducati, Honda a BMW, za které jezdí světové motocyklové hvězdy. Kalendář světového šampionátu zasahuje do tří kontinentů, vedle Evropy je to Jižní Amerika a Asie.

Kuriozitou je, že na vítěze šampionátu čeká originální trofej z českého skla s otiskem povrchu mostecké dráhy. „Otisk asfaltu byl sejmutý přímo z cílové rovinky mosteckého okruhu. Vítěz si tak s sebou odveze symbolický kus trati, na které se mu podařilo zvítězit,“ řekl mluvčí autodromu Radek Laube. Autor trofeje, designér Jan Jaroš, se inspiroval reakcemi sportovců po celém světě, kteří kromě děkovačky před diváckou tribunou často pokleknou na zem a políbí zem, na které zvítězili. Zajímavostí víkendu bude i nedělní jubilejní 400. závod britského jezdce Jonathana Rea, který se stane prvním jezdcem šampionátu s tolika starty.

Původně se měl během mistrovství světa superbiků konat u jezera Most druhý ročník hudebně sportovního festivalu The Most Fest a návštěvníci obou akcí měli nezávisle na sobě využívat kapacity stanového městečka u jezera Most. Z festivalu ale nakonec sešlo.

Rušněji by mělo v Mostě být v příštím roce od 26. července do 11. srpna během olympiády v Paříži, kdy bude u jezera Most jediný tuzemský Olympijský festival s fanzónou a nabídkou desítek druhů sportů. Návštěvnost Mostu i se superbiky bude zřejmě za rok rekordní, zaplní hotely, kempy a přiláká k jezeru Most další skupiny turistů. „Chceme lidem ukázat nové místo, které neznají a které je zajímavé i z principu trvalé udržitelnosti, z hlediska ochrany životního prostředí, rekultivované a krásné. Už teď nabízí skvělé podmínky pro sportování,“ ocenil jezero Most předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Krajská i městská samospráva dlouhodobě upozorňuje na to, že cílem podpory cestovního ruchu je, aby turisté nejezdili do Ústeckého kraje jen na jednodenní výlety, ale strávili třeba na Mostecku dva a více dní. V Mostě k tomu pomáhají především sportovní akce. Kromě vícedenních podniků na autodromu dokážou zvýšit poptávku po ubytovacích kapacitách také evropské turnaje pořádané Tenisovým klubem Most nebo soutěže v házené, fotbalu či hokeji. Řada lůžek by zela prázdnotou, kdyby autodrom nepořádal závody tahačů.

Ty sice fanouška motorek Lukáše Dvořáka z České Třebové nelákají, ale na další mistrovství světa superbiků chce do Mostu zase přijet. „Jsme tu spokojeni. Lidi se tu chovají dobře a neměli jsme dosud žádný problém,“ řekl motorkář předtím, než s partnerkou prošli bránou autodromu a vstoupili na divácký svah, pod kterým už burácely motorky.

