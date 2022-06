Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Vstupenky se budou prodávat i na místě pro ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli. Přístup do paddocku s přímým kontaktem s jezdci a týmy je v ceně. Mistrovství bude pokračovat v Německu, Nizozemsku a Rakousku.