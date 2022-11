V márnici bude expozice o vsi ze 13. století. Na Mostecku to není ojedinělé

Původně se používala ke krátkodobému umístění těl nebožtíků do doby, než je důstojně pohřbí do země vedle kaple. Nyní je malá márnice starého braňanského hřbitova prázdná a bez funkce. Ve dvou čistých a vymalovaných místnostech stojí jen několik náhrobních desek, kamna, štafle, štokrle a pár dalších věcí. Dlouhodobé ticho by však v blízké budoucnosti mohly vystřídat kroky prvních návštěvníků.

Z bývalé márnice v Braňanech bude expozice o historii obce. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„V bývalé márnici bychom chtěli vytvořit stálou expozici historie obce Braňany s osadou Kaňkov,“ sdělil starosta Petr Škanta. Záměr je součástí připravované kompletní rekonstrukce obecního hřbitova, aby pietní místo s udržovanými hroby vypadalo lépe. „Už máme hotovou studii,“ dodal starosta. Expozice bude něco navíc. Vitríny a další potřebné vybavení pro výstavní interiér by mohla vyrobit truhlářská dílna ve věznici Nové Sedlo na Žatecku, která dělala dřevěné lavice, oltářní stůl, kříž a dveře pro nedávno obnovenou hřbitovní kapli. Na obsahové náplni expozice by se podílel místní badatel a sběratel starých fotografií František Kutzler, který se věnuje historii obce a napsal o ní několik publikací. Nezvyklý dar k dušičkám. Braňany obnovily hřbitovní kapli. Vybavení je od vězňů Braňany mají přibližně 1 200 obyvatel a první písemná zmínka o osídlení je ze 13. století. Obec bývala zemědělská, měla tvrz Červený Dvůr, statky i velký kravín, ale od poloviny 19. století v ní začal dominovat průmysl. Kromě keramického závodu, výroby kyseliny sírové a dalších podniků to byla hlavně těžba hnědého uhlí v dolech Poustevník, Saxonie, Král Albert, Amalia, Ignis a Svoboda, která výrazně ovlivnila život v obci i způsob obživy. Dosud se těží v nedalekém dolu Bílina. Obec nemá muzeum, takže návštěvníci čerpají informace hlavně z tabule v parčíku na dolním náměstíčku, kde stál kostel, nebo z prezentace na vyhlídce v louce nad obcí. Z krematoria válečný památník Využití části hřbitova k výstavnictví není na Mostecku ojedinělé. Na starém hřbitově v Mostě funguje od roku 1998 v objektu bývalého krematoria Mezinárodní památník obětem II. světové války, jehož součástí je expozice Druhá světová válka na Mostecku. O tu se stará od roku 2014 Severočeský letecký archiv Most, což je spolek badatelů a zájemců o studium dějin druhé světové války v regionu. „Památník provozujeme hlavně kvůli školám a mladé generaci, aby si uvědomila, co se na Mostecku dělo v letech 1938 až 1945,“ řekl předseda spolku Karel Novák. Od slavnostního otevření začali expozici vyhledávat také lidé ze všech koutů republiky a cizinci, například z Francie, Itálie, Velké Británie, Nizozemí, Ruska nebo Ukrajiny. „Měli jsme tu i lidi z Nového Zélandu. Tito návštěvníci většinou shánějí informace o svých zesnulých příbuzných, kteří na Mostecku během války pracovali jako zajatci, protože mladí Němci museli nastoupit do armády,“ uvedl Novák. Senior z Braňan pomohl vytvořit kalendář na rok 2022, který šel na dračku Expozice, která zahrnuje velké množství fotografií, modelů vojenské techniky i dobových věcí, se průběžně doplňuje. Letošní novinkou jsou třeba části havarovaného čtyřmotorového bombardéru B – 17 Flying Fortress, který byl sestřelen a havaroval 19. dubna 1945 nedaleko obce Kalek na Chomutovsku, fragmenty z německého letounu Junkers Ju – 86, který se zřítil u Nového Města na Teplicku, a části motoru německé stíhačky Focke Wulf Fw 190. Novým exponátem je také vyznamenání Francouzský kříž 1939, který do památníku věnoval nadšenec pro historii Jaroslav Tošner z Lounska. Malé válečné muzeum je od listopadu zavřené a v běžné provozní době se otevře opět v květnu. Během zimní sezony si ho lze prohlédnout jen po předchozí domluvě. Výjimkou bude neděle 13. listopadu, kdy se budova ve 14 hodin zpřístupní pro širokou veřejnost při oslavách Dne válečných veteránů. Ceremoniál začne v obřadní síni a venku ho doprovodí prezentace členů klubů vojenské historie s armádní technikou. Další hřbitovy se renovují Vylepšení pietních zón chystá obec Obrnice. Ta si nechala vypracovat komplexní studii modernizace místního hřbitova, která počítá i s výstavbou kolumbária. Studie řeší celkovou obnovu lokality od vstupu přes provozní prostory po rozptylovou loučku, návrh kašny, pavilonu, nových hrobových míst či výsadby dalších stromů. Stavebními a terénními úpravami projde i dlouhodobě nevyužívaný předválečný hřbitov v Českých Zlatníkách. Zpustlý areál se promění v zatravněnou parkovou plochu s lavičkami a chodníky. Studie revitalizace počítá se vznikem lapidária, kde budou desítky původních náhrobků a pomníků, včetně dalších artefaktů hřbitova. Na mosteckém Kostelním hřbitově mají ještě letos vzniknout tři nové kolumbární zdi. V dalších letech se plánuje výstavba dalších.

