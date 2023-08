Řidiči teď jezdí velmi opatrně po rušné městské silnici v ulici 9. května v centru Litvínova. Celá vozovka podél tramvajové trati naproti bývalému Prioru se totiž za dopravního provozu opravuje. Úsek mezi křižovatkami u hoteláku a u slunečních hodin je už v obou směrech bez starého asfaltového povrchu. „Když jsem ráno přišla do práce, tak tu stálo v řadě asi pět velkých aut a během dopoledne to vyfrézovali. Šlo to rychle,“ sdělila zaměstnankyně jedné místní provozovny, před kterými se pracuje. „Je jen trošku víc hluku, ale jinak mi to nevadí,“ dodala.

Mapka k chystané úplné uzavírce silničního mostu přes Bílý potok v ulici U Bílého sloupu mezi Lidlem a Penny v Litvínově. Omezení dopravy s objížďkou bude platit od 10. srpna do konce května příštího roku. (kliknutím zvětšíte)Zdroj: SÚS ÚKVe čtvrtek 3. srpna přijel kolový nakladač, který začal odvážet z vyfrézované silnice odbourané kraje vozovky. Přípravné práce by měly pokračovat i v pátek 4. srpna za částečně omezeného provozu. Pokud se výrazně nezhorší počasí, pokládka nového asfaltového koberce proběhne v sobotu a neděli 5. a 6. srpna za úplné silniční uzavírky ulice 9. května. To znamená, že auta budou tuto lokalitu objíždět ze směru od nádraží po místních komunikacích v ulicích Mostecká, Valdštejnská, Podkrušnohorská a S. K. Neumanna, odkud se dostanou na odbočky ke Kauflandu nebo k Lomu. „Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry,“ informovala radnice, která se veřejnosti omluvila za případné komplikace. Kdyby se pokládka odložila a k úplné uzavírce o víkendu nedošlo, měly by se hlavní práce stihnout příští týden za částečného omezení dopravy. Ošetření spár, vyčištění kanálů, nástřik vodorovného dopravního značení a další dokončovací práce potrvají až do konce srpna a bez uzavírky. „Rozhodující slovo bude mít počasí,“ upozornila radnice. Novou vozovku chce mít ale hotovou včas, aby se doprava ve městě zbytečně nezkomplikovala.

Brzy totiž začne mnohem náročnější stavební akce na nedaleké krajské silnici II/271, která vede podél zahrádkářské kolonie mezi obchody Lidl a Penny. Úplná uzavírka této silnice začne ve čtvrtek 10. srpna a může trvat až do 31. května příštího roku. „Důvodem je rekonstrukce mostu, který je ve špatném technickém stavu,“ sdělila Deníku Lenka Tačnerová ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Silničáři kvůli tomu uzavřou ulici U Bílého sloupu v úseku mezi odbočkou k čerpací stanici pohonných hmot a vjezdem k Penny marketu. Právě v tomto úseku se most přes Bílý potok nachází a bude vyměněn za nový. Během uliční uzávěry usměrní dopravu objízdná trasa. Pro auta do 3,5 tuny bude dlouhá 1,4 kilometru a povede ulicemi Studentská a Mostecká a zpět po stejné trase. Vozidla nad 3,5 tuny, včetně autobusů MHD, budou staveniště objíždět přes ulice Mostecká, Valdštejnská a Ruská. Řidiče na to upozorní dopravní značení. Příjezd a přístup k benzince, k obchodům a do zahrádkářské kolonie bude zachován.

V souvislosti s aktuální opravou silnice v ulici 9. května někteří lidé na sociálních sítích diskutují o stavu komunikací ve městě a dávají tipy na opravy. „V Tržní by to chtělo dodělat ten chodník a tu silnici taky,“ napsal Petr. Další řidič doporučil vylepšit cestu v ulici Lounická směrem k bývalému koupališti. Jiní žádají opravu od Východu k Nudli. „Hlavně opravte to mezi kolejemi u slunečních hodin, to je hrozný. Nechápu, proč se to neudělalo za dva roky co tramvaje nejezdily,“ dodal Tomáš.