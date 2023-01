Z původních místností vznikne podle radních jedna velká plocha s variabilně oddělitelnými salonky pro komornější jednání. Při modernizaci prostoru budou zachovány některé designově cenné prvky, například původní dřevěné dvoukřídlé dveře.

„Jedná se o náročnou stavební akci, při níž se zasáhne i do nosné zdi. Chceme vše proto sloučit se stavbou výtahu do shodného termínu, aby úřad měl ztížené pracovní podmínky co nejkratší dobu,“ informovala starostka Kamila Bláhová. Stavba bude probíhat za provozu úřadu a neomezí služby pro veřejnost. Přístavba výtahu k budově umožní bezbariérový přístup, aby do úřadu či na veřejná jednání politiků mohli přijít lidé s omezením pohybu.

Projekt se plánuje už několik let. Změnou horního radničního patra město o prostor pro různé ceremoniály nepřijde, protože nová obřadní síň je na Zámku Valdštejnů. Důvodem přestavby v budově městského úřadu na náměstí Míru je zlepšení podmínek pro činnost hlavního orgánu místní samosprávy, jehož jednání dosud vyžaduje stěhování techniky a úředníků do školního sálu.