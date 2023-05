Ploty, výkopy, prach a omezený prostor po nástup a výstup. Cestující na novém dopravním terminálu v Litvínově musejí strpět neplánované opravy na frekventovaných autobusových zastávkách u tramvajové trati. Zastávky byly otevřeny teprve před rokem po rozsáhlé rekonstrukci nádraží, ale nyní jsou opět rozkopané. Důvodem není jejich oprava, ale výměna špatných kabelů podél modernizované tramvajové trati.

Rozkopané nové zastávky MHD v Litvínově, 20. dubna. | Video: Martin Vokurka

„Nijak nás to netěší, protože před občany vypadáme jako pitomci,“ povzdechla si ve čtvrtek 20. dubna na tiskové konferenci místostarostka Květuše Hellmichová. Radnice musela stavební zásah na svém území povolit, protože jinak by firma najatá dopravním podnikem nedokončila zdlouhavá rekonstrukce tramvajové dráhy Litvínov - Záluží, která se už předloni nečekaně zkomplikovala, což vyvolalo kritiku veřejnosti. Mezi Litvínovem, chemičkou a Mostem totiž stále jezdí místo tramvají autobusy.

Velká výluka na trati začala v dubnu 2021. Úsek Záluží – Litvínov měl být hotov do jara 2022. Pak se práce a výluka měly přesunout do úseku Záluží - Most, aby v roce 2023 byla celá meziměstská trať hotova. Tento původní plán ale dávno neplatí.

Technici objevili v roce 2021 závady na starých mostech u petrochemie, které se musely nahradit novými, což si vyžádalo prodloužení výluky i prodloužení čerpání evropské dotace na rekonstrukci trati mezi oběma městy.

A pak přišlo další překvapení.

Při dokončování úseku Záluží – Litvínov, kdy na trať vyjela zkušební tramvaj, technici letos v únoru zjistili poškození kabelů, které se musely vyměnit. Kabeláž měla poškodit voda, protože zařízení leželo v zemi déle kvůli změně projektu a dodatečné přestavbě problémových mostů. Výměnu kabelů nešlo podle odborníků udělat za provozu tramvají. Proto firma musela zasáhnout i do nového dopravního terminálu v Litvínově, kde modernizovaný úsek navazuje na starší městskou trať.

Termín obnovení tramvajové provozu mezi Litvínovem a chemičkou ještě není znám. Město zatím stále počítá s koncem dubna. Dopravní podnik by měl veřejnost o termínu včas informovat.