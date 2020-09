V Komořanech nepoteče v sobotu voda. Přijedou cisterny

Severočeské vodovody a kanalizace oznámily, že v sobotu 26. září od 7.30 do 14 hodin dojde v části města Most Komořany, a to v ulicích Teplárenská, Třebušická a K nádraží k přerušení dodávky pitné vody.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý