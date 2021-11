Po obnovení provozu si přicházely zabruslit desítky lidí. V pátek 26. listopadu se na 1. náměstí vedle kluziště otevře vánoční trh, který potrvá do konce roku. Na kluzišti se má za příznivých klimatických podmínek bruslit minimálně do konce ledna.

Vstup zatím neomezují žádná proticovidová opatření. Provozní doba od pondělí do pátku je od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. Vstupné na kluziště platí jednu hodinu, dospělí hradí 40 korun, děti 30 korun.