V Mostě se rozhoduje o tom, kde a co se bude moci v příštích letech stavět. Počítá se i s jezerem Most a s přiblížením těžby uhlí k rekreační oblasti.

V pořadí už třetí veřejné projednání návrhu územního plánu města Mostu se konalo na radnici. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Nový územní plán Mostu by městské zastupitelstvo mohlo schválit na přelomu tohoto roku. Vyplynulo to ze třetího veřejného projednání upraveného návrhu. Celý plán řeší využití pozemků na 87 kilometrech čtverečních. Město dosud vypořádalo přes dvě stě podnětů. Do středy 7. října mohl kdokoliv podávat další námitky či připomínky.