SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ -ICE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ -ICE Požadujeme " Odborná způsobilost sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vzdělání VOŠ, VŠ ve vyjmenovaných oborech) " Zdravotní způsobilost " Trestní bezúhonnost " Dobré organizační schopnosti " Komunikační dovednosti " Schopnost týmové spolupráce " Zdatnost v administrativě a práci na PC " Zájem o problematiku sociálního vyloučení a pozitivní přístup k práci s lidmi bez domova " Zásadovost, spolehlivost " Aktivní přístup Uvítáme " základní orientaci v problematice domácího násilí " praxi v sociálních službách Nabízíme " mzdové ohodnocení 33 000,- Kč až 34 500,- Kč " zázemí významného církevního poskytovatele sociálních služeb " podporu supervize a další vzdělávání " 5 týdnů dovolené (200 hodin) " bonusovou dovolenou: 1 týden navíc (po dopracování 5ti let) " pracovní uplatnění na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou " účast na celospolečensky prospěšných aktivitách Náplň práce " jednání se zájemkyněmi o službu " poskytování poradenství, nácvik sociálních dovedností " spolupráce při vedení individuálních plánů pomoci " vedení aktivizačních programů s klientkami a jejich dětmi " zajišťování provozních činností azylového domu " kontakt s úřady a dalšími spolupracujícími organizacemi " vedení dokumentace Případné dotazy zodpoví " Jana Amlerová, DiS., mobil: 735 150 849, volat v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. Přihlášky do výběrového řízení " Pokud máte zájem o nabízenou pozici, zašlete nejpozději do 30. 09. 2024 na e-mail: amlerova@most.diakonie.cz a) motivační dopis v rozsahu maximálně 1 strany A4 b) profesní strukturovaný životopis " Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu výběrovému řízení. 33 000 Kč

