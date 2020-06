Litvínov čeká další zatěžkávací zkouška v dopravě. Demolice starého silničního mostu přes ulici Mezibořská by mohla začít v říjnu letošního roku. Na stejném místě vznikne nový most. Město na stavbu získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková. Ve čtvrtek 25. června bude o aktuální přípravě na rozsáhlou akci jednat zastupitelstvo. Celkové náklady projektu se odhadují na 146 milionů korun, z toho stát uhradí až 96 milionů. Přesný rozpočet vzejde ze soutěže stavebních firem, kterým 9. července vyprší lhůta na podání nabídky.

Přemostění v husté obytné zástavbě je součástí rušné páteřní silnice v ulici Podkrušnohorská. Po zbourání nevyhovující konstrukce vznikne užší železobetonový most, pod kterým bude 39 parkovacích míst s lampami. Nové veřejné osvětlení bude i na mostě, kde zůstane chodník, a úprav se dočká také okolní terén včetně části koryta Divokého potoka.

Nyní v Litvínově vrcholí práce na silničním nadjezdu u nádraží. Uzavírka komunikace a objížďky přes Litvínov by měly skončit příští týden, zřejmě v pátek 3. července. Rekonstrukce nadjezdu souvisí s elektrizací železniční trati Oldřichov u Duchcova Litvínov. Kvůli tomu je v sousedním Lomu zavřená cesta pod železničním mostem, což má trvat do konce července. Starosty o tom dopisem informoval ředitel stavby Vladimír Zajíc. „Stejně jako uzavírky pro práci na mostech jsou nutné i uzavírky železničních přejezdů,“ dodal. Například přejezd na silnici mezi Lomem a Duchcovem bude neprůjezdný od půlky září do konce října a v Louce u Litvínova na přelomu obou měsíců.

Litvínov chce navíc ještě letos zahájit výstavbu autobusového nádraží u železniční stanice, kde vznikne přestupní dopravní terminál. Jeho výstavba má trvat do září příštího roku. Město dodavatele vybralo na jaře. Nejprve se budou bourat objekty u nádraží. S větším dopravním omezením se počítá až v příštím roce, kdy stavba terminálu zasáhne ulici Mostecká u tramvajové trati.

Město spolupracuje s odborníky na dopravně inženýrských opatřeních, aby chystané změny v silničním provozu po uzavření mostu v ulici Podkrušnohorská a během výstavby terminálu Litvínov neochromily. Řidiči musí počítat s objízdnými trasami nebo s komplikovanějším průjezdem. „Doprava bude náročná a budou vznikat nekomfortní situace. Musíme se na to připravit,“ uvedla starostka Kamila Bláhová.

Podle místostarosty Karla Rosenbauma má Litvínov výhodu, že není tranzitním městem. Místní znalost by měla obyvatelům pomoci, kudy bude během velkých staveb nejlepší jezdit. Čeká se na zveřejnění přehledu uzavírek a objížděk.

Město chystá úspory

Litvínovská radnice, která je na tom finančně dobře, chce zahájit velké dopravní stavby navzdory očekávaným nižším příjmům kvůli pandemii koronaviru. Návrh na stabilizaci rozpočtu, který nezastavuje investiční činnost a obnovu majetku, radní předloží ve čtvrtek zastupitelům. Odbory městského úřadu snížily své potřeby o téměř 27 milionů korun a radní počítají i s tím, že Litvínov dostane od státu kompenzační příspěvek ve výši 1 200 korun na obyvatele. Pro město s více než 23 tisíci obyvateli to znamená příjem přes 28 milionů korun.