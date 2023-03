/FOTO/ Na jaře před dvěma lety zahraniční štáb natáčel v Mostě záběry pro akční seriál Extinction (Zánik). Příběh o zamilovaném mladíkovi, který zažije konec světa a vrátí se v čase ovlivňovat budoucí dění, si už našel své diváky a odvysílal ho britský televizní kanál Sky pod názvem The Lazarus Project.

Kamera, klapka - výbuch. Filmaři to v Mostě po poslední scéně zabalili. | Foto: Tomáš Urban

Diváci mohou v oficiálním traileru vidět například explozivní scény z centra Mostu, kde umělci nechali explodovat vstup do Prioru a fiktivní kiosek u radnice.

Na záběrech je poznat i kulturní dům Repre či hotel Cascade, u nichž jsou scény s komparzisty. Filmaři strávili ve městě týden. Největší kulisou bylo centrum, hlavně upravené náměstí Velké mostecké stávky s Priorem, kde vznikla restaurace. Mostečané z dálky sledovali scény se střelbou i výbuchy, které omezily dopravu.

Filmaři odjeli spokojeni.

Obecný zájem filmařů o Most ukazuje, že město je vizuálně atraktivní a umí poskytnout zázemí pro tvůrčí činnost (vzpomeňme i na veleúspěšný seriál Most! či oceňovaný film Štěstí). Výtka části Mostečanů, že si umělci vybírají negativní témata a ponurá zákoutí a tím kazí městu reputaci, neobstojí. V zanedbaném Bronxu vznikla řada brutálních gangsterek, ale New York to nepoložilo, spíše naopak.