„Šestého května tomu bude šestadvacet let, co tu práci dělám. Sám jsem vytušil, že už to chce změnu. Doba pokročila a já nerozumím novým technologiím. Facebook, který je tak žádaný, nemám a mít nechci,“ řekl Šlégr. Dodal, že zákonnou povinnost inzerovat psy na webových stránkách plní, ale do sociálních sítí se zapojovat nebude. Co hodlá dělat dál, ještě neví. Odejdou s ním i tři zaměstnanci. Útulek nadále udržují v chodu a nyní se starají o 40 psů a 12 koček.

Vedení města označilo ukončení spolupráce za rozhodnutí, které posune útulek vpřed. Dlouholetou činnost správce ocenilo. „Vážíme si práce, kterou odvedl. Určitě se nerozcházíme ve zlém,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Šlégr obdržel v roce 2017 Cenu města Mostu za zásluhy při vedení útulku, který už zachránil tisíce zvířat.

Od letošního 1. února běží tříměsíční výpovědní lhůta. Nový provozovatel má nastoupit 1. května. „Provoz útulku chceme změnit a máme v plánu ho začlenit pod městskou policii, jak je to běžné v řadě měst,“ uvedl náměstek.

Město chce co nejdříve vybrat nový čtyřčlenný tým zaměstnanců, včetně vedoucího. Pohovory s uchazeči už začaly. Podle Hrvola je zájem velký. V první vlně dorazila dvacítka životopisů. Přihlásili se i fanoušci psů a koček, kteří k práci v útulku nemají odborné předpoklady. Radní požadují i komunikační schopnosti.

„Shodujeme se všichni na tom, že je potřeba zlepšit prezentaci útulku. Dnes mají lidé jiné požadavky a chtějí intenzivnější a modernější komunikaci a v tomto útulek bohužel hodně zaostával,“ řekl Hrvol. Město chce letos investovat do zlepšení prostředí v útulku dva miliony korun, zvýšit příspěvek na provoz a mzdy a zavést nový provozní řád.

„Jsem ráda, že se situace mění a město na náš podnět reagovalo vstřícně,“ sdělila předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová. Unie zaslala koncem ledna zastupitelům dopis, v němž popsala údajné slabiny útulku, zejména nedostatečnou inzerci psů a neochotu správce předávat zvířata k adopci. „Útulek by měl mít funkci pouze dočasného zázemí pro psa, než mu město jako jeho dočasný pečovatel najde nový domov. Neměl by být doživotním vězením pro psy v nouzi,“ uvádí se v oznámení. Podle unie potřebuje útulek moderní řízení a empatičtější kvalifikovaný personál s individuálním přístupem ke zvířatům a zájemcům o adopci.

Antonín ŠlégrZdroj: reprofoto Ponte reportsŠlégr se vůči kritice ohradil. „Před pandemií útulek vydával i třicet psů měsíčně, za covidu to pokleslo zhruba na polovinu, ale například během letošního ledna si lidé vyzvedli jednadvacet psů oproti dvanácti v prosinci,“ uvedl správce. Připustil, že psa nedá každému a že někteří zůstávají v zařízení déle. „Zvíře z útulku odmítám vydat zájemci, který není vhodným chovatelem pro konkrétní zvíře nebo se k němu povahově toto zvíře nehodí. Proto upřednostňuji osobní kontakt se zájemci o zvířata z útulku, protože osobní kontakt nikdy nenahradí komunikaci pouze přes sociální sítě, bohužel v dnešní době podstatná část lidí komunikuje a žije sociálními sítěmi,“ vysvětlil. „A když tu mám pejska, který byl několikrát adoptován a několikrát své chovatele pokousal, tak to každému řeknu,“ dodal správce. Péče o zvířata v útulku je podle něj řádná a zaměstnanci se snaží nic nezanedbat. „Loni byl útulek znovu vyhodnocen jako jeden z nejlepších a pražští ochránci zvířat nám za to dotovali krmení,“ dodal správce.

Útulek se stará i o divoká zvířata, například o mladé poštolky, které vypadnou z hnízda a po ošetření se vracejí zpět do přírody. Loni na Štědrý den strážníci přivezli do útulku dva králíky vyhozené v kleci u popelnice v Mostě.

Podle Šlégra se jedná o náročnou práci. „Péče o zvířata je starost i radost, ale kontakt s některými lidmi je problematický. Chodí i výhružné esemesky,“ sdělil. Na zvířata v útulku bude přesto vzpomínat v dobrém.

„Nechal v útulku kus svého srdce,“ řekl primátor Jan Paparega. Podle něj se správce staral o zvířata dobře. Zástupci radnice jezdili do útulku pravidelně a nikdy nenašli zvíře, které by trpělo.

Útulek v Mostě se otevřel v únoru 2003, kdy nahradil sousední zastaralé zařízení, které bylo v havarijním stavu. Nový útulek stál 17 milionů korun, ale většinu uhradilo město z dotace od státu. V útulku se zprovoznily kotce pro psy, kočky a voliéry pro ptáky. Součástí kotců jsou výběhy. Psi mají navíc samostatné velké výběhy, oddělené od sebe plotem. Součástí areálu je kancelář, ošetřovna, sociální zařízení, šatna a sklad krmiva.

Antonín Šlégr je absolvent žatecké střední školy zemědělské a veterinární střední školy v Dukovanech. Obor lesnictví studoval na České zemědělské univerzitě. Dříve pracoval jako veterinární technik a vedl soukromou praxi. Aby pomáhal opuštěným a týraným psům, stal se v roce 1996 správcem starého městského útulku v Mostě a později prosadil výstavbu nového.