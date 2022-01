Odchyt zdivočelých koček potrvá do předjaří, než začnou mrouskat. Je to součást kastračního programu, který reguluje počet divoce žijících koček v Litvínově. „Kočky kastruje veterinář a po zotavení jsou navráceny do lokality, kde byly odchyceny," sdělil vedoucí útulku Jan Novák. Vypuštění vykastrované kočky v Litvínově.Zdroj: MP Litvínov

Loni bylo během odchytové akce kastrováno osmnáct koček. Letos má na to útulek víc peněz, ale kolik koček odchytí, zatím nelze odhadnout. „Jde hlavně o to, aby lidé spolupracovali a hlásili nám lokality, kde se kočky zdržují,“ řekl Novák.

Správa útulku spoléhá na lidi, kteří toulavé kočky krmí. „S některými jsme v kontaktu. Když jim na místo přijde nová kočka, dávají nám vědět,“ dodal vedoucí útulku. Kastrace je podle něj účinný způsob, jak populaci divoce žijících koček udržet ve městě pod kontrolou. „Kočka se množí velmi rychle a může mít i dva vrhy v roce," uvedl Novák.

Litvínovský útulek zvýší poplatek za ubytování zaběhnutých pejsků

Kromě koček se v Litvínově řeší další psi, o které se nemá kdo starat. Do karanténního boxu v útulku nedávno putoval pes celostátně hledaného muže, který musel odejít do vězení. Protože už ve výkonu trestu jednou byl a psa měl tehdy v útulku, požádal o pomoc znovu.

V jiném případě, ve kterém asistovali litvínovští strážníci, pomohla sousedka chovatele. Šlo o to, že starý muž musel nečekaně zůstat v nemocnici v Mostě a doma měl psa. „Poprosil proto zdravotní sestru, zda by mohla nějakým způsobem dát vědět jeho sousedce, která má klíče od jeho bytu a občas mu s péčí o pejska pomáhá,“ informovala městská policie, na kterou se sestra obrátila. Strážníci za ženou došli a ta ochotně souhlasila, že se o pejska postará, jak dlouho bude potřeba. Strážníci pak vzkázali do nemocnice, že o zvíře je postaráno.

S prosbou o pomoc se na strážníky obrátili také obyvatelé domu v Podkrušnohorské ulici. Ti nejprve upozornili, že jejich sousedka vlastní morčata, králíky a několik psů, se kterými prý nechodí ven a z bytu se šíří silný zápach. V prosinci, kdy žena ležela v nemocnici, byli psi v útulku a sousedé očekávali, že se situace zlepší, což se ale podle nich nestalo. Pak navíc přišlo oznámení od další osoby, že mají o ženu strach, protože ji neviděli vůbec vycházet z bytu. Strážníci tedy ženu navštívili. „Ukázalo se, že je v pořádku jak ona, tak veškeré zvířectvo,“ informovali veřejnost po kontrole. Podle strážníků jsou zvířata dobře živena, nevykazují známky týrání a celkově je v bytě čisto.

Dobře dopadl i městskou policií zaznamenaný případ psa, který se zamkl v nastartovaném autě. Jeho majitel si šel koupit cigarety a psa nechal uvnitř na volno. Zvířeti se ale podařilo tlapkou zaklapnout kolík centrálu. Muž chtěl rozbít okno auta, ale v okolí nenašel vhodný nástroj. Na pomoc mu tak vyrazili strážníci, kteří bez problémů vůz otevřeli.

Letošní novinka

Od ledna 2022 si majitelé zaběhnutých psů musí připlatit za jejich pobyt v litvínovském městském útulku. Kvůli zdražování energií je nyní denní sazba 150 korun bez DPH a zahrnuje i stravu a náklady na sanaci kotce. Cena se neměnila pět let. Ostatní služby nezdražily. Jedná se o výjezd služebního vozidla k odchytu (300 Kč) a o mimořádné umístění psa do útulku, kde je jednorázový poplatek tři tisíce korun. Taková úhrada je nutná v případě, kdy musí majitel například do nemocnice a o psa se nemá kdo postarat. Útulek provozuje městská policie i pro spádové obce Litvínova.

Útulek stojí nedaleko Lidlu, v areálu zahrádek pod Bílým sloupem, a má stálou telefonickou službu 476 767 850.