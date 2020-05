Mluví se o něm jako o nebezpečném maníkovi. Není divu, když za bílého dne uprostřed Mostu zranil tři kluky a jednomu mířil na hlavu pistolí jako při popravě. Řádil na dvou místech hned po sobě. Že to v jejich ulici vypadalo jako v gangsterce, někteří obyvatelé Nezvalovky vůbec netušili.

„Nevím o tom, je to pro mě novina. Znáte to, zalezeme domů a nikdo o nás neví,“ svěřila se v roušce seniorka, která bydlí u místa činu a ví jen o potížích s nepořádkem u popelnice. Proti tomu, co zažila mládež, je to drobnost.

Policie hovoří o zvlášť závažném zločinu, za který hrozí 27letému Mostečanovi až 10 let v base. Z vyšetřování zatím vyplynulo, že v úterý 4. května kolem 15. hodiny v ulici V. Nezvala přepadl s pistolí dva mladistvé a donutil je sednout si na lavičku. Řekl, že chce peníze na drogu, vyhrožoval, byl hlučný a agresivní. Prvního hocha udeřil zbraní do rtu tak, že mu začal krvácet obličej. Vystrašený teenager dal násilníkovi 200 korun, ale druhý spolupracovat nechtěl. Za to dostal pěstí do tváře, což mu poškodilo chrup. Přepadení, ke kterému mělo dojít nedaleko školky, ukončila žena. Okolo šla náhodou. Když ji vyrušený muž spatřil, schoval zbraň a odešel loupit jinam.

„O případu vím, rozkřiklo se to. Šel jsem zrovna okolo, když tu byla kriminálka,“ sdělil pejskař, který v Nezvalovce venčil psa. Ulici za rizikovou nepovažuje. „Mohlo se to stát kdekoliv, třeba u Sputniku,“ dodal.

Po Nezvalovce se muž objevil na zpustlém prostranství mezi Priorem a Repre, kde se moc dospělých nezdržuje, ale bývají tam skateboardisté. Násilník hodil u mládeže na zem mobil a chtěl, aby ho jeden chlapec zvedl. Když neposlechl, muž vytáhl z bundy pistoli a namířil ji klukovi na hlavu. I když dítě mobil sebralo, dostalo ránu do obličeje. Dalšího teenagera muž sprostě urážel a na všechny střídavě mířil, aby nikam nešli. Zraněnému klukovi ještě pohrozil zabitím a zmizel. Deník omšelý plácek daleko od obytných domů 14. května několikrát navštívil, ale žádná mládež se tam nezdržovala.

Je ve vazbě

Proč Mostečanovi jedno přepadení nestačilo a během chvilky ohrozil přímo v centru města větší skupinu teenagerů včetně dětí mladších 15 let, není jasné. „Motiv je předmětem dalšího vyšetřování,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policie k oběma případům přibrala znalce z oboru psychiatrie.

Policisté muže dopadli během čtyř dnů. Pomohly výslechy a kamerové záznamy. Mostečana obvinili z loupeže, vydírání, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Je to recidivista, který už dřív za násilí seděl. Aby neublížil znovu, poslal ho soud rovnou do vazební věznice.

Při domovní prohlídce se pistole nenašla. Obviněný ji údajně zahodil. Zatím se pracuje s verzí, že to nebyla ostrá střelná zbraň, ale pravděpodobně kuličková. Měla ale vypadat jako skutečná.

„Je dobře, že ho hned zavřeli a nevyšetřují ho na svobodě. Já nevím, co je to dnes za lidi. Tohle se dřív nedělo,“ povzdechla si jedna z obyvatelek Nezvalovky. Dodala, že se v Mostě necítí bezpečně.

„Je to hrozný a zrovna v takové době, kdy je člověk nervózní z té nemoci. Ale takoví lidé budou vždycky. Hlavně aby ho teď nepustili na svobodu. Ať čeká na soud ve vazbě!“ řekla sousedka. I ona prý ven moc nechodí, jen vyvenčit psa.

„Já jednou přijdou domů zmlácená,“ sdělila u místa činu kurážnější důchodkyně, která na sídlišti okřikuje vagabundy. O přepadení nevěděla, ale zřejmě by nějak pomohla. Sama nedávno zažila u laviček rušnou chvilku. Neznámý muž bez roušky na ni zblízka vulgárně křičel. Přiznala, že po dlouhé době se venku bála a raději rychle odešla domů.