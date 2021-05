/FOTO, VIDEO/ Mezi radnicí a Priorem v Mostě se v úterý 11. května konal první letošní úterní trh. Kromě sazenic, potravin, textilu, bižuterie a domácích potřeb si návštěvníci mohli koupit štěstí, což je jarmareční obálka za 10 korun s malým překvapením uvnitř.

Úterní trh v Mostě 11. května. | Video: Deník/Martin Vokurka

Starousedlíky to potěšilo. „Na druhém náměstí ve starém Mostě stál na trzích pán s dřevěnou nohou, který měl papouška na rameni a ten papoušek vytahoval štěstí. Byly to malé pytlíčky za jednu korunu. Vždycky jsem si utíkala štěstí koupit. Byl v něm třeba prstýnek nebo zamilované psaníčko,“ zavzpomínala na úterním trhu 71letá Božena, která se narodila v domě na 2. náměstí, než stát historické město zboural kvůli uhlí. „Dole byla trafika a vedle bydleli Kadleců a Špačků,“ popsala rodný dům Božena. Svěřila se, že pohled na štěstí v kufříku ji vrátil do doby dětství ve starém Mostě. „Na druhé náměstí jezdili i provazochodci, dva tři dny tam vystupovali a s kloboukem vybírali vstupné. Lano měli natažené od děkanského kostela přes kašnu dolů. Po laně chodili nebo sjížděli po kovové hvězdě. Dala jsem to na facebook a jeden pán se mi ozval, že na ty provazochodce si taky pamatuje,“ dodala Mostečanka.