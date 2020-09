Nábor dobrovolníků na 10. ročník Mattoni 1/2maratonu v Ústí nad Labem je v plném proudu. Běžecká akce se uskuteční 19. září a potřeba budou dobrovolníci na občerstvovací stanice, do pozic vlajkonošů či do zázemí závodu. „Na každého dobrovolníka či dobrovolnici čeká tričko, taška přes rameno od sponzorů, svačina a spousta nových zážitků a přátel,“ řekla Deníku Iveta Strnádková z Dobrovolnického centra, která má nábor na starosti.

Kolik dobrovolníků ještě potřebuje?

Pro letošní ročník hledáme 150 dobrovolníků a dobrovolnic. Aktuálně se blížíme ke stovce přihlášených, prostor pro váhající zájemce ještě je.

Jak, kam a do kdy se zájemci mohou hlásit?

Dobrovolníci se mohou hlásit v Dobrovolnickém centru. Kontaktovat nás lze na čísle 774 422 552 či na e-mail: iveta.strnadkova@dcul.eu. K registraci potřebujeme celé jméno, kontakty, datum narození kvůli pojistce, kterou pro dobrovolníky a jejich bezpečí zařídíme, i velikost trika.

Liší se letošní kampaň a ročník od těch minulých?

Ročník je to jubilejní, liší se spíše nostalgicky. Jsme rádi, že jsme u mezinárodní sportovní akce od začátku, stala se pro nás tradicí. Nábor určitě ovlivnila situace kolem covidu, kdy jsme museli čekat na pokyn od organizátorů a vyjádření vedení města i hygieny. Lidé jsou také zdráhavější při rozhodování o účasti na větších akcích. Situace nás limituje v počtech i zájmu, ale věříme, že do toho nadšenci jdou opět s námi a užijeme si to jako každý rok. Jdeme do náboru naplno a chceme další ročník s dobrovolníky a organizátory zrealizovat opět úspěšně.

V čem je pro váš tým zásadní rozdíl mezi 1. a 10. ročníkem akce?

Vzpomínek i zkušeností máme nespočet. Od 1. ročníků přibylo běžců i dobrovolníků. Závod získal zlatou známku kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Ústecký závod byl symbolikou deště, ale za ty roky jsme zažili i velmi hezké počasí, takže ta symbolika se pomalu vytrácí. Kvalita závodu jde nahoru a každým rokem organizačně stoupá. Oceňujeme, že závod získává oblibu u obyvatel a ustupují negativní reakce. Je to větší ochota se na jeden den závodu trochu přizpůsobit, užít si ho z pozice diváka a fanouška, a pokud závodu nefandí, respektují zájmy ostatních a jsou ochotni například místo dojezdu autem v uzavřených částech zvolit pěší chůzi.