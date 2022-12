„Od počátku roku do konce září se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 2 056 osob. Počet obyvatel Ústeckého kraje během prvních třech čtvrtletí roku 2022 poklesl vlivem přirozeného úbytku obyvatel i záporné migrace,“ informovala Růžena Funková z Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem.

I přes dlouholeté snahy nemá Ústecký kraj, společně s Moravskoslezským, vizitku dobré adresy pro život. Lidé tam dlouhodobě ubývají. „Je to běh na dlouhou trať, nejde to změnit rychle. Kraj bohužel dlouhodobě nemá nejlepší pověst a je na nás to změnit. Ukázat, že máme co nabídnout. Bude to ale trvat léta. Máme tu dost sociálních problémů, které sem nelákají mladé a šikovné, ti často zůstávají po studiích jinde. Naším úkolem je zastavit migraci sociálně slabých do kraje, na tom musíme spolupracovat se státem,” konstatoval náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

Pátý nejlidnatější kraj

Ke konci září 2022 žilo v Ústeckém kraji celkem 796 842 obyvatel. Ústecký kraj je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem, na celkovém počtu obyvatel republiky se podílí 7,6 procenty. Praze, Středočeskému, Jihočeskému, Plzeňskému, Pardubickému a Jihomoravskému kraji a Vysočině letos počet obyvatel rostl, stejně jako celkově v celé republice. Na Ústecku a v dalších šesti krajích počet obyvatel klesl. Nejvíce právě na severu Moravy a na severu Čech.

„Za tři čtvrtletí roku převýšil počet zemřelých počet narozených o 1 553 osob. Počet vystěhovalých osob je do konce září o 503 vyšší, než přistěhovaných,” sdělila Funková.

Do celkového počtu obyvatel Ústeckého kraje nejsou přitom započteni uprchlíci z Ukrajiny s uděleným pobytovým oprávněním. Podle posledních údajů z Cizineckého informačního systému k 1. 10. 2022 jich na území kraje žilo celkem 21 951.

Za devět měsíců roku poklesl počet obyvatel všem okresům Ústeckého kraje vyjma okresu Louny, tam přibylo 112 lidí. Největší mínus má okres Most, kde ubylo 941 lidí. „Okresu Louny nahrává také blízkost k hlavnímu městu, lidé tam často dojíždí za prací,“ poznamenal Kulhánek. Naopak Mostecko má asi nejvíce sociálních problémů.

Nejméně dětí od vzniku kraje

Od ledna do září se v kraji narodilo 5 537 dětí. „To je o 502 novorozenců, tedy o 8,3 procent méně než ve stejném období roku 2021. Počet narozených dětí byl nejnižší od vzniku kraje v roce 2000,” připomněla Funková.

Za prvních devět měsíců zemřelo v regionu 7 090 lidí. „Tento počet byl druhý nejvyšší po roce 2021 od vzniku kraje v roce 2000,“ pokračovala Funková.

„Mezi okresy Ústeckého kraje byla dosažena nejvyšší porodnost v okrese Louny, kde byla společně s okresem Chomutov i nejnižší úmrtnost v kraji. Nejnižší počet živě narozených dětí na tisíc obyvatel a nejvyšší úmrtnost evidovali v okrese Most,” dodala pracovnice Českého statistického úřadu.

V kraji se také letos zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství na 63,1 procent, celorepublikový průměr je přitom 48,6 procent. Nejvíce dětí narozených svobodným matkám je dlouhodobě v okrese Most (69,3 procent), nejméně na Litoměřicku (56 procent).

Od ledna do září proběhlo v Ústeckém kraji 3 661 svateb a 1286 rozvodů. Nejvíce sňatků zaznamenali statistici v Chomutově, nejméně naopak v okrese Louny, kde se zároveň nejvíce rozvádělo.

Přírůstek či úbytek obyvatel od ledna do září 2022

Okres Most -941

Okres Ústí nad Labem -399

Okres Děčín -374

Okres Chomutov -281

Okres Litoměřice -96

Okres Teplice -77

Okres Louny +112