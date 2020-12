Na co peníze přesně poputují, ale není jasné. Zastupitelé totiž nedostali v materiálech seznam investičních akcí, které chce kraj platit z nové půjčky.

Úvěr od České spořitelny by měl Ústecký kraj začít čerpat příští rok, poslední investice z něj placené by měly být dokončené do roku 2025, splatit by jej pak měl nejpozději do konce roku 2033. „Propad ekonomiky kvůli koronakrizi je pro příští rok 600 milionů korun, daňové příjmy budou minus 9,8 procenta, snížení příjmů zrušením superhrubé mzdy sice bude z 80 procent kompenzováno, ale čekáme na konečnou podobu,“ vysvětlil důvody k přijetí půjčky radní pro finance Jan Růžička (KDU-ČSL) s tím, že kraj nemusí vyčerpat úvěr celý. Díky velmi nízkým úrokovým mírám, které jsou hluboko pod inflací, by kraj měl zaplatit k jistině navíc necelých 90 milionů korun.

Při zářijovém schvalování záměru půjčky na posledním jednání zastupitelstva v minulém volebním období tehdejší rada představila některé investice, které by měly být placené z úvěru. Mezi nimi byla například rekonstrukce rumburské nemocnice nebo oprava mostu v Roudnici nad Labem. Na co si kraj skutečně půjčí, ale zastupitelé nevědí, úvěr totiž schválili bez seznamu investic.



„Mrzí mne, že jsme nedostali soupis akcí, na které by úvěr měl být. Je to podle mě zásadní informace, protože se nejedná o nijak malý úvěr,“ posteskla si opoziční zastupitelka Yveta Tomková (STAN). Stejné výhrady měli také její spolustraníci Filip Ušák a Štěpán Drozd nebo Vít Rous (Piráti). Ušákův návrh, aby bylo projednání přijetí úvěru přesunuto na leden, zastupitelé neschválili.



Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) všechny investice, které budou placené z úvěru, projdou investiční komisí. V té mají zástupce všechny kluby krajského zastupitelstva. „Jednotlivé akce v seznamu investic revidujeme. V komisi všechny návrhy zhodnotíme a doporučíme ty, které budou financované z úvěru. To následně půjde do zastupitelstva,“ upřesnil hejtman.

Vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu Stanislav Dostál doplnil, že investice placené z úvěru musí schválit financující banka, která bude chtít před poskytnutím peněz vidět seznam zamýšlených investic.



V současnosti kraj dluží přibližně 1,2 miliardy korun, jeho zadluženost se tak zvedne o více než sto procent. Za další obří úvěry pro Krajskou zdravotní nebo Dopravní společnost Ústeckého kraje hejtmanství ručí.