/FOTOGALERIE/ V roce 2024 se začne konečně modernizovat letitý Kulturní dům v Ústí nad Labem. V Teplicích by se už mělo rozhodnout o novém koupališti, tzv. Teplické Kaskádě. V kraji nás čeká i stavba několika cyklostezek. Deník připravil seznam TOP 5 projektů, které se v Ústeckém kraji v roce 2024 začnou realizovat. Podívejte se, na co se v blízké budoucnosti můžete těšit.

TOP 5 projektů, které se v Ústeckém kraji rozběhnou v roce 2024. Je na co se těšit. | Foto: Deník/Jan Pechánek

Lávka pro pěší a cyklisty z Děčína do Podmokel

V roce 2024 by měla začít mnoho let odkládaná stavba lávky pro pěší a cyklisty, která bude zavěšená na železniční most mezi děčínským hlavním a východním nádražím. Její vybudování zpříjemní a urychlí pro pěší a cyklisty cesty mezi oběma centry Děčína. Stavba by měla vyjít zhruba na 74 milionů korun.

TOP projekty, které se letos v Ústeckém kraji dokončí. Vylepší se i špitály

Město si od nové lávky slibuje zklidnění dopravy díky snížení počtu cyklistů jak na Tyršově mostě, tak na Labském nábřeží. Samotná stavba nového přemostění Labe by měla začít na jaře 2024, hotovo by mělo být do dvou let.

Železniční most v Děčíně, pod kterým bude lávka zavěšená.Zdroj: Město Děčín

„Výstavbou lávky vznikne úplně nový směr, kterým se propojí město, zrychlí se přesun z jednoho břehu na druhý nejen cyklistům, ale také chodcům. Nemluvě o zvýšení bezpečnosti. Je to první krok k celkovému zlepšení dopravní situace v centru města,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek.

Kulturní dům v Ústí bude mít nový sál

Kulturní sál s kapacitou přes 300 stovky sedadel pro pořádání divadelních, tanečních či hudebních produkcí, vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, workshopů či multimediálních projektů. To všechno patří k revitalizaci budovy B ústeckého domu kultury.

Vznik v podstatě nového kulturního centra má umožnit místním umělcům, studentům a žákům uměleckých oborů z oblastí hudby a scénického umění nacvičit a poté i veřejně předvést jejich program ve vhodném prostředí s potřebným technickým i technologickým vybavením.

Podívejte se na miminka narozená v Ústeckém kraji v 52. týdnu roku 2023

Začít s rekonstrukcí by se mělo na jaře 2024 a dokončení investor plánuje nejpozději do 30. září 2025. „Celkové výdaje činí 73,8 milionu korun,“ informoval ústecký radní pro investice Pavel Tošovský (nez.).

Teplice čekají na nové koupaliště

Nové koupaliště pro Teplice, tzv. Teplická kaskáda, je už připraveno na papíře, zlomový bude právě rok 2024. V současné době je pro vybudování nového prostoru pro koupání a rekreaci v lázeňském městě dokončena kompletní projektová dokumentace. Předpokládaná cena za realizaci stavby podle projektu činí přibližně 440 miliónů korun.

Podoba koupaliště Teplická kaskáda na Nové Vsi v Teplicích.Zdroj: Zdroj: Město Teplice

Ještě probíhá podrobnější dopracování analýzy. O tom, zda se budou lidé v Teplicích koupat na nové plovárně umístěné ve čtvrti Nová Ves, rozhodne právě rok 2024. O zahájení stavby mají v jeho druhé polovině rozhodnout zastupitelé.

Nový domov pro seniory v Litoměřicích

Domov pro seniory se zvláštním režimem připravuje Charita Litoměřice. Činí tak v reakci na zvyšující se zájem o umístění do dosud nejmodernějšího domova v Litoměřicích na Dómském pahorku. Chystá se tím ale i na budoucí stěhování Domova svaté Zdislavy z přežilých klášterních prostor.

„Pokud vše půjde podle plánu a bez komplikací, mohla by samotná stavba začít už v roce 2024. Dokončení je naplánováno na konec roku 2025,“ uvedla ředitelka organizace Karolína Wankovská.

Opilci, žlutá smršť i zloděj hračička. Rok 2023 byl v našem kraji plný kuriozit

S náklady kolem 150 milionů pomůže dotace. Nový domov pro seniory má vyrůst na pozemku v sousedství nemocnice směrem na Žitenice. Podle informací litoměřické radnice areál utvoří dvě budovy, které oddělí park se zelení a vodními prvky. Pokoje v novém domově budou především jednolůžkové, aby senioři měli dostatek soukromí.

Patnáct kilometrů dlouhá cyklostezka za 100 milionů

Na okraji Mostu se v roce 2024 začne stavět cyklonaučná stezka, jejíž cena zřejmě přesáhne částku 100 milionů korun. Bude to největší investice do místní cyklodopravy. Obousměrná asfaltová cyklostezka, dlouhá 15 kilometrů a široká tři metry, povede po rekultivovaných výsypkách v okolí města a přes západní úpatí Resslu a městskou část Čepirohy spojí rekreační areál Matylda s hipodromem. Stavba využije neudržované cesty.

Čepirohy, tudy má vést cyklostezka směrem na Havraň.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Radnice už vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele. S vítězem chce smlouvu uzavřít v únoru a po získání stavebního povolení a evropské dotace mu předá staveniště. Práce na katastrech Mostu a bývalých vesnic Skyřice, Velebudice, Čepirohy, Slatinice, Hořany, Třebušice a Souš mají trvat necelý rok.

Nová stezka, která doplní mostecký cyklistický okruh, zahrne i mobiliář s odpočívadly a ocelovou lávku přes průmyslová potrubí. Doprovodné informační panely upozorní na proměnu krajiny, flóru a faunu.

FOTO: Protipovodňová vana v Ústí nefunguje. Klapku ŘSD opraví, až voda opadne