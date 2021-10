Andrej Babiš (ANO), 67 let, Průhonice, premiér

Eva Fialová (ANO), 39 let, Ústí nad Labem, poslankyně

Mezi poslanci bude nováčkem, dosud působila žena z Mostu jako náměstkyně ministra. Do Sněmovny kandidovala ze sedmé pozice soupisky hnutí ANO.

Berenika Peštová (ANO), 50 let, Most, náměstkyně ministra

Jan Richter (ANO), 53 let, Chomutov, poslanec

Pavel Růžička (ANO), 51 let, Postoloprty, poslanec

Jaroslav Bžoch (ANO), 37 let, Teplice, poslanec

Osmatřicetiletý Tomáš Kohoutek svůj poslanecký mandát obhájil. Do Sněmovny kandidoval z šestého místa kandidátky.

Tomáš Kohoutek (ANO), 38 let, Děčín, poslanec

Petr Liška do Sněmovny jde jako zástupce Starostů, ostatně je také starostou Malých Žernosek. Do parlamentní lavic jde ze třetího místa kandidátky, přeskočil pirátského kandidáta Lukáše Blažeje.

Petr Liška (PirStan), 51 let, Malé Žernoseky, starosta

Ivan Bartoš (PirStan), 41 let, Praha, poslanec, specialista na informační technologie

Zkušený poslanec z Děčína se tentokrát do Sněmovny probojoval v dresu SPD, v minulých volbách se tam prosadil za ČSSD.

Jaroslav Foldyna (SPD), 61 let, Děčín, poslanec

Učitel z Teplic bude mezi poslanci nováčkem. Pracuje také jako krajský zastupitel. Je ženatý a má dvě děti. Přes dvacet let pracuje jako učitel fyziky a informatiky na druhém stupni základní školy.

Zdeněk Kettner (SPD), 47 let, Teplice, učitel, krajský zastupitel

Karel Krejza (Spolu), 53 let, Litoměřice, místostarosta, poslanec

Radní kraje se do Sněmovny vrací, svého času tam byl člen TOP 09 hodnocen mezi nejaktivnějšími poslanci. Ekonom a báňský inženýr bydlí v Lounech, kde je také zastupitelem.

Michal Kučera (Spolu), 53 let, Louny, radní kraje, ekonom, báňský inženýr

Výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem bude v poslaneckých lavicích nováčkem. Do Sněmovny ho navrhla ODS, bude poslancem nováčkem. K jeho zálibám patří kromě rodiny také sport, především cyklistika, fotbal, hokej a rekreační běh v přírodě.

Libor Turek (Spolu), 50 let, Ústí nad Labem, výkonný ředitel společnosti

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.