„Filmové vouchery jsou taková třešnička na dortu veškerých aktivit, které k tomuto dotačními programu směřovaly. V podstatě už jsme filmový kraj,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která pomáhá filmařům už osm let.

Takzvané Filmové vouchery v Ústeckém kraji jsou součástí postupné proměny regionu, který se odklání od těžby uhlí a preferuje jiné druhy podnikání. Nová dotační podpora navazuje na předchozí snahy krajské filmové kanceláře přitáhnout do regionu české i zahraniční štáby, která tu utrácejí peníze.

V letech 2021 a 2022 kraj rozdělil čtyři miliony korun mezi šest projektů, z toho například filmy Zápisník alkoholičky či Rok vdovy budou mít premiéru letos.

Filmové vouchery v Ústeckém kraji Jedná se o nové dotace poskytované filmařům Ústeckým krajem. Ten přijímá žádosti o dotaci od června 2024 do 31. ledna 2027. Celkem kraj rozdělí 47 milionů korun. Peníze jsou z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dotaci lze čerpat na tři typy audiovizuálních děl (AVD):

1. online a televizní vysílání (maximální dotace na projekt 3,5 mil. Kč)

2. celovečerní hraný film pro kina (maximální dotace na projekt 2 mil. Kč)

3. celovečerní dokumentární film pro kina (maximální dotace na projekt 1 mil. Kč) o podporu mohou žádat výrobci AVD či producenti

dotaci lze získat na natáčení či na část výroby na území Ústeckého kraje

peníze nelze dostat například na reklamní díla, na pornofilmy, na filmy obsahující hrubé samoúčelné násilí či schvalující náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost. Dílo nesmí poškodit dobré jméno Ústeckého kraje

dotační program je otevřen také tzv. servisním produkcím, které zajišťují výrobu zahraniční tvorby v Česku

Příprava nové podpory trvala dva roky a v regionech střední Evropy patří k nejvyšším. „Je to obrovský balík peněz, pro které si filmaři určitě přijdou. Mohou žádat o tři druhy voucherů, na projekt pro online a televizní vysílání, na celovečerní hraný film pro kina a na celovečerní dokumentární film pro kina. Všechny peníze z našeho programu musí utratit v Ústeckém kraji. Podpoříme tak místní ekonomiku,“ dodala Hyšková.

Přínosem voucherů je podle ní okamžitý příliv peněz například do různých služeb v oblasti ubytování a stravování. Filmaři si také budou pronajímat místní lokace nebo budou nabírat komparz. Podle Hyškové míří do kraje desítky štábů. Například Petr Zelenka teď pro Českou televizi natáčí v regionu seriál Limity.

Zástupci filmové branže vouchery uvítali. „Regiony začínají podporu filmu brát vážně. Je úžasné, že to akceptují i politici. Když jsem před dvaceti lety hovořila o kulturním a kreativním průmyslu, tak na mě všichni koukali jako na blázna, protože znali jen tradiční průmysl, ten těžký a špinavý,“ uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Podobné nepochopení zažil kdysi i Ondřej Zima z asociace producentů v audiovizi, který mimo jiné produkoval Kobry a Užovky, oceněný Českým lvem za nejlepší film roku 2015. „Regionální financování je pro nás, producenty, strašně důležité,“ okomentoval nové možnosti v Ústeckém kraji.

Další výhody Ústeckého kraje Ústecký kraj má pro filmaře výhodu díky svojí blízkosti vůči Praze. Filmové štáby tak mohou maximálně využít natáčecí den i v případě, kdy se např. herci musí vracet k dalším povinnostem, jako je divadlo nebo dabing. Dalším přínosem je fakt, že v Ústeckém kraji lze nalézt téměř jakékoliv kulisy pro filmový příběh. Nabízejí se lokace od krásných krajinných celků, památek, lidové architektury až po bizarní lokace brownfieldů.

Podle něj filmové vouchery pomohou překreslovat filmovou mapu ČR. „Když ještě před pár lety začínal nějaký projekt, tak producent udělal kružnici okolo Prahy, která se jmenovala Jedna hodina dojezd, a všechno, co bylo za touto hranicí, bylo označeno jako neznámé území, Zde jsou lvi,“ dodal Zima s tím, že nová finanční podpora pomůže k natáčení filmů v lepších podmínkách a diváci by to měli poznat.

Dotační program Filmové vouchery v Ústeckém kraji byl představen v pondělí 10. června na zámku Jezeří za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka, vedení kraje, zástupců filmové branže a dalších hostů.

Podmínky pro žadatele o dotaci kraj zveřejnil v pondělí 10. června. „Jsme připraveni po dohodě s Ústeckým krajem finanční prostředky navýšit, pokud bude zájem větší,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Filmové vouchery jsou podle něj jedním z mnoha opatření Spravedlivé transformace, která má pomoci místním lidem a má dát regionu dlouhodobě lepší perspektivu. „Filmové pobídky jsou ukázkou toho, jak se dá dělat dotační politika. Jsme vzorem pro další a jsme na to samozřejmě hrdí,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák.

