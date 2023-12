V 50. letech mostecké muzeum ještě sídlilo ve starém městě, v bývalém piaristickém gymnáziu. „Začínal jsem s holým barákem a se spoustou krámů, které byly různě nakupeny v nesouvislých vrstvách, a měl jsem za pár let vybudovat expozici,“ uvedl. Teď je rád, že za sebou v Mostě něco zanechal. Původní objekt muzea sice zmizel se starým Mostem během dolování uhlí, ale v současné muzejní budově jsou stále i exponáty, které Losos dobře znal.

Jako ředitel muzea do Mostu dojížděl každý den v 5.52 hodin ráno osobním vlakem z Ústí nad Labem, kde bydlel. Železnice ho ale zajímala už v dětství. Jeho tatínek byl totiž železniční úředník a v podstatě i amatérský historik, od kterého syn čerpal řadu informací a postřehů. I díky nim mohla vyjít Lososova nejnovější kniha líčící historii železniční trati Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov.

Publikace mimo jiné obsahuje hodně dosud nepublikovaných informací o jedné z nejvýznamnějších železničních společností Rakouska-Uherska, která dráhu v roce 1858 založila a provozovala ji do roku 1923, kdy ji koupil stát.

Skromný autor knihu nepovažuje za své životní dílo, ale připustil, že držet v ruce hotovou práci je příjemné. Kniha v pevné vazbě je navíc graficky velmi moderně pojata, což Losos ocenil. Materiály ke knize sbíral dlouhá léta. Archiv zaniklé společnosti Ústecko-teplická dráha dodnes není uspořádán, takže čerpal z různých spisů Národního archivu a ústřední odborné knihovny Českých drah, která mu poskytla především výroční zprávy. Informace měl i přímo z vlaků od lidí, se kterými před šedesáti lety pendloval mezi Mostem a Ústím.

Tenkrát si prý někteří cestující dávali ve vagónech aktovky na kolena, mastili mariáš a přitom se bavili. „Kolikrát to bylo velmi podnětné,“ upozornil badatel. Na cestách do práce poznal i důlního měřiče, který celý život jezdil vlakem z Ústí do Teplic a znal také historky z éry monarchie, které líčí třeba chování průvodčích k cestujícím. Jedna ze zaznamenaných historek dokládá, jak přísný byl před víc než sto lety režim i dozor ve vlacích.

„Na chodbičce 2. třídy si nějaký pán zapálil cigáro a průvodčí ho upozornil, že tam je zakázáno kouřit. Cestující řekl, že na chodbičce určitě ne a že kouřit bude dál. Načež průvodčí mu vyťal takový políček, že cestující to cigáro spolkl v leknutí a ani si nešel stěžovat. Tohle je historka, kterou si pamatuju, páč mě nesmírně pobavila,“ sdělil Losos.Ústecko-teplická dráha byla však v jádru vážná věc. Podle historika je toto téma zajímavé z několika hlavních důvodů. Jedním z nich je fakt, že dráha měla pozoruhodné hospodaření – neustále si půjčovala, a přitom vyplácela slušné dividendy. Byla ale také technicky zajímavá, protože se u ní projevovala modernizace ve vývoji vozového parku.

Páteřní dráha vznikla z iniciativy majitelů dolů

Zásadní je, že páteřní dráha vznikla z iniciativy majitelů dolů, kteří potřebovali přepravovat rychleji uhlí při plánovaném rozvoji těžby v Mostecké pánvi. První roky pod rakouským kapitálem soukromá železnice moc neprosperovala a brzy dokonce stála před krachem, až ji před dluhy zachránili němečtí investoři. Nejprve vydělávala na osobní přepravě, pak na nákladní. Přitom původně se počítalo s tím, že dráha bude vozit významné hosty do lázní Teplice. Proto firma pořídila hned na počátku podnikání salonní vozy až z Hamburku. Dokonce se plánoval rozvoj napojení na západočeské lázně z nádraží v Chomutově, kde byl přestup na Buštěhradskou dráhu a kde se objevila možnost využívat lázeňské rychlíky.

Stopy podkrušnohorské dráhy jsou i bez toho dodnes stále živé. Svědčí o tom také přebal knihy, na němž je historická fotka budovy teplického nádraží. Pořád funkční objekt, který prochází na etapy rekonstrukcí, býval reprezentativním sídlem společnosti Ústecko-teplická dráha.Na křestu Lososovy knihy bylo narváno. Muzejní sál zaplnilo asi 150 zájemců o knihu a podpis autora. Prostřednictvím e-shopu krusnohori.cz byly zaregistrovány objednávky z celé České republiky.

Kmotry knihy se stali náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák, grafik Robert Hochel a oblastní ředitel Správy železnic z Ústí nad Labem Martin Kašpar. „Těším se, že ta knížka doplní mou knihovnu a budu se k ní stále vracet,“ řekl před křtem Martin Kašpar, který má doma od dětství Dějiny městské dopravy. Také tuhle dnes již legendární publikaci napsal Losos. A kromě toho řadu dalších, třeba Vlaky dětských snů, Atlas tramvají či 100 let městské hromadné dopravy na Mostecku 1901 – 2001.

Autor nevyloučil, že napíše knihu také o Duchcovsko-podmokelské dráze, tzv. Kozí dráze, a využil by tak zajímavý soubor vzpomínek někdejšího úředníka této dráhy. „Zatím není jisté, kolik archivního materiálu se podaří dohledat, ale byla by to hezká knížka, protože by byla o ty vzpomínky živá a strašně čtivá,“ dodal Losos.