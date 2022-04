Silnice mezi Bílinou a Mostem je součástí tzv. podkrušnohorské magistrály. Silnice I/13 propojuje tři kraje, jen v Ústeckém spojuje pět okresních měst. Z velké části má čtyři pruhy, ale maximální rychlost je většinou 90 kilometrů v hodině. Současná silnice I. třídy by měla na vymezeném osmikilometrovém úseku mezi Mostem a Bílinou změnit status na silnici pro motorová vozidla, tedy rychlostní komunikaci dálničního typu. Kromě zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 90 na 110 kilometrů to ale také znamená, že na ni už nebudou moci pomalejší účastníci provozu, což jsou třeba traktory, cyklisté nebo chodci.

„Ani jsem si neuvědomil, že tam pak nebudu moci na kole. Vyjíždím tím směrem z Bíliny často na výlety. Budu si holt muset najít alternativu. Pro jízdu autem navýšení rychlosti vítám,“ řekl cyklista Milan Groft. Podle něj se tam ale už nyní často jezdí více než devadesátkou. „I já to tam někdy natáhnu,“ podotkl s úsměvem.

Úsek mezi Teplicemi, Bílinou přes Most až do Chomutova patří k častým místům, kde policie „chytá“ rychlíky v autě. „Pokut za překročení povolené nejvyšší rychlosti tu je celá řada,“ konstatovala už v minulých letech Šárka Poláčková z tiskového oddělení krajské policie. Stav se nezměnil ani letos. Posádka modrého policejního auta tu lapila nejednoho řidiče i během uplynulého dubnového víkendu. Se zapnutými majáky a odchyceným řidičem stála hlídka v sobotu například ve směru od Teplic na Most.

Chystané zvýšení rychlosti ve zmíněném úseku je součástí balíčku opatření, která mají přinést zlepšení průjezdnosti mezi jednotlivými městy na silnici I/13. „Včetně staveb, jako je Kladrubská spojka nebo řešení dopravy v Bílině. S ohledem na zvýšení dostupnosti krajského města Ústí nad Labem,“ vysvětlila Zikešová z ŘSD.

Podle harmonogramu příprav na zvýšení rychlosti od Liběšic k OBI v Mostě nyní probíhá kontrola projektové dokumentace. „Zahájení administrace soutěže na úpravy silnice předpokládáme v červenci 2022, po podpisu smlouvy zahájíme práce, což předpokládáme v dubnu 2023. Práce pak potrvají přibližně 8 týdnů,“ zmínila mluvčí správce této silnice.

Proti plánovanému zvýšení rychlosti v minulosti vystoupil například starosta přilehlých Želenic Jan Zálešák. Podle něj je potřeba v první řadě vyřešit lepší odhlučnění nejen u Želenic, ale také Liběšic, které pod jeho obecní správu spadají. Zbytečné jsou podle něj v současné době zastávkové zálivy u Liběšic. „Jsou nefunkční, žádný autobus tam nestaví, ani dálkové,“ poznamenal. Zmínil i lávku ze zdejší zahrádkářské kolonie, kterou považuje také za nebezpečnou.

ŘSD plánuje vyšší rychlost i na dalších částech podkrušnohorské magistrály. Na konci roku 2021 byla zpracována studie proveditelnosti na úseku Chomutov – Most a úseku Bílina – Teplice. Z této studie budou patrné jak možnosti, tak i finanční náklady případných potřebných úprav. Předpokládané náklady pro úpravy v úseku Most – Bílina (Liběšice) se pohybují kolem 65 milionů korun bez DPH. Chomutov – Most vyjde zhruba na 350 milionů a úsek Bílina – Teplice na 850 milionů.