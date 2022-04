Rozbité dveře, vyházené věci ze skříní, vytopený byt, chybějící nářadí, povalená zeď. Slabší povahu by taková nepříjemná překvapení vyčerpala, on jim však čelí dál. Senior František Habarta z Mostu opravuje svépomocí bývalou selskou usedlost ve vísce Chanov u Obrnic. Kdysi opuštěný a zdevastovaný areál o rozloze téměř dvou tisíc metrů čtverečních koupil před třinácti lety, kdy z něj začal dělat rodinné venkovské sídlo. V posledních letech ho však trápí zloději, kteří pronikají na dvůr i do bytu, kradou všechno možné a poškozují zařízení.