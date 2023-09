Sedmačtyřicetiletý David je u rekreačního jezera Most několikrát týdně. Někdy jako plavec, jindy jako cyklista či bruslař. I on pozoroval, jak při letních návalech houstl provoz na okružní asfaltové cestě vedoucí přes pláž. Podle něj tam začaly vnášet neklid hlavně elektrokoloběžky. „Ty jsou problém, protože jezdí docela svižně. Uskakujete jim na poslední chvíli,“ řekl Mostečan, když koncem teplého září kráčel v plavkách přes cestu, aby se v jezeru vykoupal. Bylo odpoledne, pracovní den, takže kolečkářů nejezdilo tolik jako o víkendech. Přesto se měl David na pozoru. „Cyklisté jsou většinou kultivovaní a cinknou na vás. I elektrokola jsou v pohodě, protože na nich jezdí hlavně starší lidi, kteří se chovají ohleduplněji než mladí lidé na elektrokoloběžkách,“ řekl rekreant, který by uvítal, aby v rozlehlém areálu všichni jezdci víc využívali jiných cest. Ta spodní u pobřeží je podle něj navíc úzká, což komplikuje vyhýbání při srocení chodců, běžců a skupin jezdců.

Nový trend hrozící kolizemi dělá starosti i politikům. Zastupitel Josef Fiala upozornil na zářijovém zasedání zastupitelstva, že elektrokola a elektrokoloběžky na cestě kolem jezera Most expandují na úkor chodců. „V poslední době, hlavně v letních měsících, je tam poměrně velké množství těchto dopravních prostředků. Několikrát jsem musel uhýbat, uskakovat a kličkovat proti kolům a koloběžkám,“ sdělil Fiala. Podle něj může být situace na cestě u jezera do budoucna nebezpečná. Připomněl, že v létě 2024 bude v areálu Olympijský festival, který přitáhne k vodě další tisíce lidí.

Provozem na cestě vedoucí přes pláž se bude zabývat městská dopravní komise. „Není to jednoduché téma,“ připustil Vojtěch Brzoň, tajemník komise a vedoucí radničního odboru správních činností. Legislativa neumožňuje vykázat například jezdce na elektrokoloběžkách z míst, kde mohou jezdit cyklisté. To by radnice musela prosadit zákaz pro všechny, což by ale bylo proti veřejnému zájmu. Okružní cesta u jezera totiž patří mezi cyklotrasy a poblíž stojí stanice pro nabíjení elektrokol, což posiluje cestovní ruch. Dopravní komise se proto bude zabývat návrhem zastupitele Fialy, aby se na cestě u jezera alespoň vyznačil pruh pro chodce a pruh pro jezdce, jak se to už dřív udělalo u jezer Matylda a Benedikt.

„Rozdělit takhle cestu by bylo asi řešení, ale jde o to, jestli to lidi budou dodržovat. Třeba na Matyldě to nedodržují,“ poznamenal u jezera Most 54letý cyklista Vít. Problém podle něj spočívá v tom, že samostatná cyklostezka vedoucí horním okrajem areálu jezera Most není okružní a na severu míří k Mariánským Radčicím. „Kdyby se vracela zpátky, tak by podle mě víc cyklistů jezdilo vrchem, a ne kolem pláže. Pokud by jim ale teď dole jízdu zakázali, šíleli by,“ řekl Vít. Jemu na cestě vadí spíš bruslaři, kteří se nedívají za sebe a bez varování vybočují ze směru jízdy.

Nehody u jezera nevylučuje 53letá cyklistka Hana. „Týká se to dětí i psů, zkrátka všeho, co vám tam vběhne do cesty. Stejný problém je na Benďáku, tam je taky rozdělovací pruh, ale ne všichni se jím řídí,“ uvedla Mostečanka.

Někteří lidé by žádná opatření na okružní cestě u jezera nezaváděli. „Problém vidím spíš v tom, že lidi na elektrokoloběžkách tady jezdí po silnici, i když hned vedle mají cyklostezku. To mi hlavně vadí, ne cyklisté na cestě u pláže,“ řekla u jezera 35letá Kateřina.

Před rokem zaznamenala policie střet u loděnice, kde se srazil cyklista s mladíkem na elektrokoloběžce. Zraněnému cyklistovi pomohla jedna žena, která ho odvezla domů.