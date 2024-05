Mnohdy i generace z jedné rodiny pracovaly v lomu. To nyní končí. Těžařská společnost Severní energetická se rozhodla ukončit provoz celého lomu, první skončí již na konci května. Přímo na pracovišti se budou moci obrátit na pracovníky úřadu práce, který tam vyšle odborníky.

„Poskytujeme převážně poradenství, nabízíme nová pracovní místa. Případně je možné také vyřídit evidenci. Nabízíme také informace o případných rekvalifikacích a dalším vzdělávání,“ přiblížila nejbližší týdny ředitelka krajské pobočky Úřadu práce Martina Bečvářová.

Úřad se tak snaží předejít i tomu, aby se na jeho pobočkách v souvislosti s velkým propouštěním tvořily kvůli příchozím z lomu dlouhé fronty. Na úřad totiž musí přijít nejpozději do tří dnů od ukončení pracovního poměru.

Mostecko patří dlouhodobě k regionům s nejvyšší nezaměstnaností, v březnu byla míra nezaměstnanosti 7,7 procenta. Propouštění na ČSA ji může zvednout, minimálně krátkodobě až střednědobě, až o desetinu.

Ke konci března bylo totiž na Mostecku bez práce 5 826 lidí. Ještě o přibližně 140 lidí více nemělo práci na sousedním Chomutovsku, kam lom ČSA také zasahuje.

„Ústecký kraj disponuje deseti tisíci volných pracovních pozic. Na Mostecku hledají zaměstnavatelé především technické profese, což pracovníci z avizovaných propouštěných pozic z velké míry splňují. Takže věřím, že se nám podaří velkou část z nich spárovat,“ doplnila krajská ředitelka Úřadu práce.

Odcházející zaměstnanci dostanou na základě kolektivní smlouvy dohodnuté mezi odboráři a těžařskou společností nadstandardní až osmiměsíční odchodné, firma počítá i s další jejich podporou.

Podle odpracovaných let na šachtě budou také dostávat tři až šedesát měsíců restrukturalizační příspěvek, který je pro povrchové horníky 5300 korun měsíčně. Příspěvek by jim měl dočasně pomoci překlenout výpadek příjmů při nástupu do jiné práce. V těžařských firmách totiž bývají v kontextu regionu poměrně vysoké výplaty.

Další nadějí pro Mostecko i Chomutovsko je rekultivace lomu, která bude po jeho uzavření následovat. Tam by mohla najít řada lidí z lomu práci. „Už přibližně rok s těžaři komunikujeme.

Firma se snažila přesunout většinu lidí v produktivním věku na jiné provozy, na ČSA nechávala především lidi v důchodovém nebo předdůchodovém věku,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

Přestože se výpovědi dotknou necelých pěti stovek zaměstnanců lomu, o práci by se mělo bát mnohem více lidí. Na každou těžařskou společnost je totiž napojeno velké množství servisních společností, které pracují výhradně nebo téměř výhradně pro těžaře.

„To je nyní těžké odhadovat, jak velký to bude mít dopad. Spočítáme to, až to nastane. Jisté je, že to bude složitý problém. Je to celá řada firem od banálních věcí jako je ošacení přes stravování až po dopravu,“ řekl Deníku předseda Okresní hospodářské komory Most Rudolf Jung, který patří k zastáncům pokračování těžby v Podkrušnohoří.

I po uzavření lomu ČSA zde zůstanou ještě další dva lomy, kde se bude těžit i v příštích letech – Vršany a Bílina. „Těch dopadů bude více, některé nemusí být na první pohled zřejmé. Jako je podpora sportu nebo kultury v regionu. Je smutné, že končíme s uhlím, za které nemáme náhradu. Jsem pořád optimista, že vláda dostane rozum a že ještě chvilku to uhlí potáhneme,“ dodal Jung.

