Podobné pumy používalo při náletech americké i anglické letectvo. V Česku se jedná o první takový nález. Spojenci totiž takových bomb při náletech zařazovali vždy jen několik. O neobvyklosti pumy svědčí i to, že se o její likvidaci radí čeští policisté s německými kolegy, kteří mají s likvidací druhoválečné munice velmi bohaté zkušenosti. „Časování sloužilo k tomu, aby problémy mezi jednotlivými nálety prohloubily. Shodilo se třeba 500 bomb a deset mohlo mít takové načasování. Jednotlivé bomby měly nastavené různé časy od jedné do 144 hodin a postupně vybuchovaly i mezi nálety,“ vysvětluje zkušený pyrotechnik Václav Bilický, který sloužil více než třicet u policejních pyrotechniků a má za sebou i desítky zásahů v chemickém areálu v Záluží na Mostecku.

Časovač funguje na chemickém principu, jeho součástí je kafr a aceton. Podle jejich poměrů se stanovovala doba odložené exploze. Po rozbití ampule s acetonem začalo naleptávání celuloidového mezikruží. Po jeho rozleptání se uvolnil úderník a bomba vybouchla. K explozi ale mohlo také dojít v jiném než očekávaném čase, záleželo i na úhlu dopadu bomby. Pokud musela kapalina vzlínat, časování to prodloužilo. Naopak pokud puma spadla na opačný konec, uvolněná kapalina natekla na celuloidové mezikruží rychleji a rychleji jej rozleptala. Právě v tom tkví nebezpečnost a nepředvídatelnost podobných bomb.

Nebezpečí podobných pum nepominulo ani po osmi desítkách let. „Celuloid sám o sobě degraduje, jak z něj uniká kafr. Následně to měkne a může to bouchnout samo od sebe. S tím se setkávali často v Německu, kdy třeba při stavbě dálnice jeli vibračním válcem a vybuchlo to,“ přibližuje vlastně nekončící nebezpečnost bomb, které mají zachovaný funkční úderník, i mnoho let po válce Bilický.

Ten měl na likvidaci bomb vážících až tisíc liber, tedy půl tuny, vlastní patent. „Bombu jsme přeřízli, oddělili jsme zapalovač, oddělili jsme trhavinu, kterou jsme zapálili a bylo to bez problémů. To ale není možné použít vždy, takže je potřeba udělat bezpečnostní opatření, kdy se naveze například nějaká hlína na ochranný val,“ přibližuje vyzkoušený postup likvidace běžných bomb Václav Bilický.