Poslední rozloučení s účastí veřejnosti se bude konat v úterý 14. července od 10 hodin v přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Karel Sarközi své pedagogické začátky v oblasti tance předával v Domě dětí a mládeže v Mostě, ale pronajímal si také mostecké tělocvičny a sály, kde postupně vychoval obrovskou základnu mladých tanečníků ve věku od 5 do 25 let. Organizoval taneční tábory pro děti a pod jeho vedením vznikly taneční skupiny Styl, Předstyl A Styláček, kde se děti seznamovaly s různými styly moderního tance. Jeho nadšení pro tanec bylo strhující, a tak se základna tanečníků neustále rozrůstala, a to nejen v Mostě. Jeho pedagogická taneční činnost slavila úspěchy i v Německu, kde stejně jako v České republice, pořádal taneční turné s dětmi.

V té době také úzce spolupracoval převážně na výuce jazz dance se světoznámým tanečníkem a choreografem Frankem Towenem, u kterého studovali techniku stepu takové hvězdy jako Helena Vondráčková a Jiří Korn.

Karel Sarközi byl ale všestranným tanečníkem, a tak, kromě všech zmíněných aktivit, působil v 80. letech v Krušnohorském divadle v Teplicích jako člen baletního souboru.

Mezi nejznámější choreografie, které vznikly pod vedením Karla Sarköziho, patřil bezesporu Tanec s klobouky, inspirovaný americkým muzikálem „A Chorus Line“, který uvedlo divadlo v Mostě. Na jevišti tančily stovky dětí na píseň New York New York se zlatými klobouky v ruce.

Koncem 90. let Karel Sarközi zrealizoval v Mostě bezpočet tanečních představení a koncertů, jejichž hvězdami byli například Lucie Vondráčková, Michal David, Josef Laufer, Leoš Mareš, včetně hudebních skupin. Součástí těchto koncertů bylo vystoupení tanečního studia Karla Sarköziho. Tyto akce měly v Mostě velký úspěch, a tak nebylo výjimkou, že během jednoho odpoledne proběhly tyto akce dvakrát ve vyprodané sportovní hale s bezmála tisíci diváky v hledišti.

Karel Sarközi také kromě tance miloval cestování a moře, což se na čas stalo i jeho pracovní náplní, když se svou cestovní kanceláří pořádal zájezdy pro rodiny s dětmi po Evropě.

Pohyb byl jeho životní náplní, a tak, když zrovna netančil, rád chodil na procházky se svým milovaným psem.

Je smutné, že svůj temperament, taneční nadání a lásku k pohybu mohl předávat tak krátkou dobu. Vychoval několik generací tanečníků a pro svůj osobitý přístup i humor byl jako pedagog a člověk velmi oblíbený. Miloval lidi a „prkna, jež znamenají svět“.

"Tento nekrolog vznikl pro všechny ty, kterým Karel Sarközi protnul a třeba i změnil jejich životní cestu, ať jako pedagog nebo kamarád, aby spolu s rodinou a s námi, kteří jsme mu byli v různých životních etapách nablízku, věnovali tomuto neobyčejnému člověku tichou vzpomínku," uvádějí autoři nekrologu z okruhu jeho blízkých a přátel.