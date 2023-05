Vítězkou vůbec první Miss Švestková dráha se v sobotu 20. května v Litoměřicích stala Mostečanka Aneta Svárovská. První vicemiss je Barbora Kuželová z Bíliny. Druhou vicemiss je Natálie Švingalová z Rumburku.

Aneta Svárovská z Mostu okouzlila v Litoměřicích porotu i diváky v několika disciplínách | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Švestková dráha vede z Litoměřic do Mostu. Tak dává logiku, že vůbec první železniční Miss zvolili v Litoměřicích právě Mostečanku. Teď ale vážně. To, že se porotci přesně trefili do fahrplánu jedinečné lokálky, projíždějící nejkrásnějším územím regionu, je samozřejmě náhoda. Aneta Svárovská si první místo zasloužila i bez ohledu na své bydliště. Porotce i publikum okouzlila v plavkách i ve volné disciplíně, rovněž při rozhovoru s moderátorem.

Aneta uchvátila sexy tancem v obruči. Perfektním tělem oslnila i při promenádě v červených plavkách, moderátor přitom prozradil, že její srdce si nejvíce získala pláž Punta Cana v Dominikánské republice. Výřečnost mladá žena prokázala v rozhovoru s moderátorem. Ten jí vylosoval otázku, co by to bylo, kdyby si mohla vybrat nějakou superschopnost. Aneta odpověděla, že možnost ovládat čas. „Jsem člověk, který rád vzpomíná, ráda bych si ty zážitky zopakovala. Například ještě jednou viděla blízké osoby, které už tu bohužel nejsou,“ dojala 22letá žena, která pracuje v kavárně a chce si otevřít kosmetický salon. Má ráda pole dance, a když si vyjede Švestkovou dráhou, ráda se kochá výhledem z okna.

První vicemiss je Barbora Kuželová z Bíliny. Je jí 22 let, studuje Technickou univerzitu v Liberci, miluje turistiku a zejména výlety s prarodiči Švestkovou dráhou. Druhou vicemiss je Natálie Švingalová z Rumburku. Je jí 19 let, před několika dny ukončila studium bezpečnosti a práva. Jejím největším koníčkem je jezdectví. Díky železniční miss jela Švestkovou dráhou poprvé. Všechny tři zvolené Miss prošly úspěšně nejen finálem, ale celým sítem několika předkol. Z původních dvou set přihlášených z celého regionu postoupilo do finále pouhých dvanáct žen. Porotci porovnávali jejich vzhled i vystupování na ceremoniálu v litoměřickém Hradu.

Takzvaná Švestková dráha, trať U10, vede z Litoměřic přes Žalhostice a Lovosice, Sulejovice, Čížkovice, Třebenice, Dlažkovice, Třebívlice, Židovice, Libčeves, Bělušice, Sedlec u Obrnic a Obrnice do Mostu. Nabízí výhled na Hazmburk, Košťálov, Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří. Celková délka trati je 44 kilometrů.